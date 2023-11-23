「荷版川普」當選荷蘭總理 反伊斯蘭、曾籲脫歐

贏得荷蘭大選的極右派自由黨領袖威爾德斯，被喻為荷蘭的川普。（路透）

荷蘭國會改選於22日晚間9點(美東時間22日下午3時)結束投票，出口民調 顯示，極右派「自由黨」(PVV)獲得壓倒性勝利，被喻為「荷蘭版川普」的黨魁威爾德斯(Geert Wilders)可望出任總理；威爾德斯反對伊斯蘭、懷疑歐盟 ，他帶領自由黨獲勝，在歐洲政治投下震撼彈。

Politico政治網站報導，出口民調指出，自由黨可望在150席的國會斬獲約35席，比2021年選舉增加一倍不止。工黨—綠黨聯盟居次，可望取得25席；即將下台的總理呂特(Mark Rutte)的中間偏右「自由民主人民黨」(VVD)重挫，可能取得24席，比上次少10席。

荷蘭極右派的自由黨贏得國會最多席次，反伊斯蘭及主張脫歐的自由黨領袖威爾德斯將籌組新內閣，再度衝擊歐洲的團結。（路透）

在呂特中間派政府連續執政四個任期後，威爾德斯獲勝將讓荷蘭政治大幅轉向；目前問題在其他政黨是否願與威爾德斯合組執政聯盟。雖說自由黨成為最大黨，但威爾德斯要在國會取得多數席次，勢將十分困難。

雖然23日才會完成開票，但因過去荷蘭大選出口民調準確度高，差距頂多一、二席，自由黨22日深夜已在海牙附近城市的咖啡 館慶功，各黨領導人也開始發表對未來合作組閣的看法。

威爾德斯笑容滿面，在咖啡館向支持者表示，選民已在今晚說出心聲，認為自己受夠了，「吾人將確保荷蘭選民再度優先」。

威爾德斯放話，自由黨將致力於遏止「難民庇護海嘯」，讓人民荷包有更多錢，另改善國家安全。

威爾德斯向其他政黨招手，喊話目前是和衷共濟、想出解方的時候；他甚至主張，為了組成政府，自己的反穆斯林理念也可妥協。他說，「我了解很多政黨不願與一個主張不合憲法的政黨共組政府」，自由黨將不再談論清真寺、可蘭經及伊斯蘭學校。

威爾德斯的反伊斯蘭言論，是自由黨施政理想很明顯的一部分，主張禁止清真寺及可蘭經，也禁止在政府大樓內戴伊斯蘭頭巾。威爾德斯也是強硬疑歐派，曾呼籲以公投退出歐盟。

歐盟27個成員國裡的「大反派」、匈牙利總理奧班（Viktor Orban）搶在第一時間於社群媒體X上恭喜懷爾德斯贏得荷蘭大選，奧班寫道，「改革的風現已吹起！」

荷蘭國會共150席，多黨聯合執政成為常態，「荷蘭版川普」威爾德斯能否順利組成新政府還未可知，但他的出線已為歐洲投下一大變數，也可能終止荷蘭這個歐盟第四大經濟體已經13年的中間派執政路線。