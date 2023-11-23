我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

柯郭合成局？柯文哲：邀請郭董一起在創造歷史隊伍裡前行

「荷版川普」當選荷蘭總理 反伊斯蘭、曾籲脫歐

編譯潘勛／綜合22日電
贏得荷蘭大選的極右派自由黨領袖威爾德斯，被喻為荷蘭的川普。（路透）
贏得荷蘭大選的極右派自由黨領袖威爾德斯，被喻為荷蘭的川普。（路透）

荷蘭國會改選於22日晚間9點(美東時間22日下午3時)結束投票，出口民調顯示，極右派「自由黨」(PVV)獲得壓倒性勝利，被喻為「荷蘭版川普」的黨魁威爾德斯(Geert Wilders)可望出任總理；威爾德斯反對伊斯蘭、懷疑歐盟，他帶領自由黨獲勝，在歐洲政治投下震撼彈。

Politico政治網站報導，出口民調指出，自由黨可望在150席的國會斬獲約35席，比2021年選舉增加一倍不止。工黨—綠黨聯盟居次，可望取得25席；即將下台的總理呂特(Mark Rutte)的中間偏右「自由民主人民黨」(VVD)重挫，可能取得24席，比上次少10席。

荷蘭極右派的自由黨贏得國會最多席次，反伊斯蘭及主張脫歐的自由黨領袖威爾德斯將籌組...
荷蘭極右派的自由黨贏得國會最多席次，反伊斯蘭及主張脫歐的自由黨領袖威爾德斯將籌組新內閣，再度衝擊歐洲的團結。（路透）

在呂特中間派政府連續執政四個任期後，威爾德斯獲勝將讓荷蘭政治大幅轉向；目前問題在其他政黨是否願與威爾德斯合組執政聯盟。雖說自由黨成為最大黨，但威爾德斯要在國會取得多數席次，勢將十分困難。

雖然23日才會完成開票，但因過去荷蘭大選出口民調準確度高，差距頂多一、二席，自由黨22日深夜已在海牙附近城市的咖啡館慶功，各黨領導人也開始發表對未來合作組閣的看法。

威爾德斯笑容滿面，在咖啡館向支持者表示，選民已在今晚說出心聲，認為自己受夠了，「吾人將確保荷蘭選民再度優先」。

威爾德斯放話，自由黨將致力於遏止「難民庇護海嘯」，讓人民荷包有更多錢，另改善國家安全。

威爾德斯向其他政黨招手，喊話目前是和衷共濟、想出解方的時候；他甚至主張，為了組成政府，自己的反穆斯林理念也可妥協。他說，「我了解很多政黨不願與一個主張不合憲法的政黨共組政府」，自由黨將不再談論清真寺、可蘭經及伊斯蘭學校。

威爾德斯的反伊斯蘭言論，是自由黨施政理想很明顯的一部分，主張禁止清真寺及可蘭經，也禁止在政府大樓內戴伊斯蘭頭巾。威爾德斯也是強硬疑歐派，曾呼籲以公投退出歐盟。

歐盟27個成員國裡的「大反派」、匈牙利總理奧班（Viktor Orban）搶在第一時間於社群媒體X上恭喜懷爾德斯贏得荷蘭大選，奧班寫道，「改革的風現已吹起！」

荷蘭國會共150席，多黨聯合執政成為常態，「荷蘭版川普」威爾德斯能否順利組成新政府還未可知，但他的出線已為歐洲投下一大變數，也可能終止荷蘭這個歐盟第四大經濟體已經13年的中間派執政路線。

歐盟 民調 咖啡

上一則

美加邊境恐襲疑雲 衝擊5500萬人感恩節出行 2000航班延誤

下一則

「突加速衝檢查哨」美加邊境汽車爆炸2死 無關恐攻

延伸閱讀

荷蘭大選出口民調 「荷蘭川普」大勝 料將撼動歐洲

荷蘭大選出口民調 「荷蘭川普」大勝 料將撼動歐洲
荷蘭國會改選出口民調 極右派成最大黨

荷蘭國會改選出口民調 極右派成最大黨
荷蘭大選登場…新政黨料打破現狀 政壇重新洗牌

荷蘭大選登場…新政黨料打破現狀 政壇重新洗牌
與伊斯蘭多國外長會談 王毅：停火已不是外交辭令

與伊斯蘭多國外長會談 王毅：停火已不是外交辭令

熱門新聞

華春瑩發布一張拜登打開他的iPhone手機，給習近平看照片的輕鬆畫面（左圖），以及另一張習近平1985年首次公開訪美站在舊金出金門大橋前的照片（右圖）。（取材自X）

拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone手機 問習「你認識這個年輕人嗎？」

2023-11-15 22:31
(取自央視新聞微博)

拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武

2023-11-15 20:06
習近平乘坐的專車沒把握好轉彎的角度，險些撞上美方迎接的禮兵。(取自YouTube)

習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵

2023-11-15 14:45
專家指出，民眾最常犯的錯誤是提早申領社安金。(路透)

領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利

2023-11-19 01:16
肢體語言專家分析拜習握手時透露的隱諱訊息。(取材自BloombergQuicktake影片截圖、美聯社)

握手有玄機？習近平1動作 「暗示拜登別耍壞」

2023-11-16 20:29
羅莎琳是前總統卡特最親密的顧問，也是最堅強的支持者，圖為兩人1970年慶祝卡特競選獲勝。(美聯社)

剛出生就相遇…結婚77年 羅莎琳從未體驗沒有卡特的生活

2023-11-19 20:00

超人氣

更多 >
航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司

航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司
美國萬物皆漲 唯「此果」下跌

美國萬物皆漲 唯「此果」下跌
尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡

尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡
OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？

OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？
《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬

《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬