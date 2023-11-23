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「突加速衝檢查哨」美加邊境汽車爆炸2死 無關恐攻

編譯陳韻涵、盧思綸／綜合報導
接連美國尼加拉瀑布區和加拿大的彩虹橋，22日被一輛高速行駛的汽車撞及，現場一團火球，車上兩人當場死亡，官方目前排除該事件是恐怖攻擊。(臉書視頻截圖)
接連美國尼加拉瀑布區和加拿大的彩虹橋，22日被一輛高速行駛的汽車撞及，現場一團火球，車上兩人當場死亡，官方目前排除該事件是恐怖攻擊。(臉書視頻截圖)

美國與加拿大邊境關口彩虹橋(Rainbow Bridge)22日上午11時30分左右發生汽車爆炸案，肇事車輛加速衝向加拿大一側的檢查哨，撞上安全島後爆炸起火，車內駕駛與一名乘客身亡；當局初步調查，並未發現此案為恐怖攻擊，但網路上陰謀論滿天飛；美加之間的四個過境關口一度全數封閉，其中三個未出事的關口稍晚重啟。

感恩節前夕 白宮關注

接連美國尼加拉瀑布區和加拿大的彩虹橋，22日被一輛高速行駛的汽車撞及，現場一團火...
接連美國尼加拉瀑布區和加拿大的彩虹橋，22日被一輛高速行駛的汽車撞及，現場一團火球，車上兩人當場死亡，官方目前排除該事件是恐怖攻擊。(取自Ｘ平台)

彩虹橋連結紐約州西部與加拿大安大略省(Ontario)；紐約時報報導，這起邊境汽車爆炸事件發生在感恩節前夕，讓美加政府進入高度警戒，試圖加速釐清肇事動機，以免在這個繁忙的旅遊季引發恐慌；白宮也表示，「嚴密關注美加邊境狀況」。

這起事件發生在美加靠近尼加拉瀑布(Niagara Falls)的彩虹橋(Rainbow Bridge)，肇事汽車加速開往加拿大方向，撞上中央分隔島後爆炸起火。

飛越8呎高圍籬 化為火球

遭到汽車高速撞及後的現場，留有許多碎片和大火燒過的痕跡。（美聯社）
遭到汽車高速撞及後的現場，留有許多碎片和大火燒過的痕跡。（美聯社）
彩虹橋是連結美國尼加拉瀑布區和加拿大安大略省的主要通道，22日發生汽車爆炸後，立...
彩虹橋是連結美國尼加拉瀑布區和加拿大安大略省的主要通道，22日發生汽車爆炸後，立即關閉。（美聯社）

紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)表示，「調查人員並未發現恐怖攻擊的跡象」，這輛車飛越八呎高的圍籬，接著化為一團火球與黑煙。

車子燒到只剩引擎、碎片

霍楚形容，事故現場宛如「人工智慧(AI)生成」的畫面，出事的車輛燒得只剩一具引擎，汽車碎片散落在檢查哨附近。

霍楚說：「這是一起駭人意外，撞車、爆炸、死亡，但此刻未發現恐攻關聯。」

這起事件發生在感恩節前夕，當局與時間賽跑，致力釐清事發經過，但全球因為以哈戰爭情緒緊繃，網路上的謠言與恐慌也迅速傳播。

網路謠言與恐慌傳播迅速

尼加拉瀑布市長瑞斯塔諾(Robert Restaino)表示，辦公室接到多通電話，內容攸關流傳於網路的各項陰謀論，包括謠傳有第二輛車、一輛租賃卡車將威脅紐約市的梅西百貨(Macy's)感恩節遊行，但相關謠言都是假的。

瑞斯塔諾說：「這真的開始演變成瘋狂、駭人的恐怖論述，源源不絕。」

加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)為聽取這起爆炸事件簡報而缺席質詢，顯見「事態嚴重」，並嚴陣以待。

連接美加的橋梁、美鐵、部分航空班機封閉或暫停，讓感恩節假期出行的旅客大受影響。（...
連接美加的橋梁、美鐵、部分航空班機封閉或暫停，讓感恩節假期出行的旅客大受影響。（Getty Images)

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)在昔稱推特(Tiwtter)的「X平台」發文表示，聯邦調查局(FBI)最初簡報說明兩人在汽車爆炸案中喪生，尚未確定身分和動機，調查持續進行中。

美加四個過境點在意外發生後全數暫時封閉，除了出事的彩虹橋之外，另三個過境點：路易斯頓與昆士頓大橋(Lewiston-Queenston)、急流大橋(Whirlpool)與水牛城的和平橋(Peace Bridge)已於22日稍晚重新開放通行。

加拿大 霍楚 白宮

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