以哈達成暫時停火協議 哈瑪斯4天釋50人質

哈瑪斯將釋放人質交換被以色列囚禁的巴勒斯坦人。圖為以色列軍人21日將幾名巴勒斯坦人載離加薩走廊。（Getty Images）

以色列 內閣當地時間22日批准與哈瑪斯 激進組織之間的休戰協議，將暫時停止已經持續超過六周的以哈戰爭；以色列政府表示，根據協議，哈瑪斯將在四天內釋放在加薩 走廊擄走的約240名人質中的50人；以色列說，每多釋放十名人質，就會延長休戰一天。

美聯社報導，在內閣22日上午投票前，以色列總理內唐亞胡表示，以色列將在休戰時間結束後，恢復對哈瑪斯的攻擊。

1換3 卡達居間協調

以色列總理內唐亞胡表示，以色列同意暫時停火，但不表示戰爭已經中止。（路透）

美國有線電視新聞網(CNN)報導，哈瑪斯釋放的人質以婦女及兒童為主，一名人質交換三名被以色列關押的巴勒斯坦人。這項協議是由卡達居間協調。

這是自上月7日哈瑪斯入侵以色列爆發以哈戰事以來，第一次達成休戰的協議。

內唐亞胡稍早說，他說，接受協議是艱難的決定，但就是正確的做法。內唐亞胡也首度坦承，國際社會並沒有完全站在以色列這邊，但讓人質獲釋是他首要任務。

內唐亞胡也強調，打擊哈馬斯的軍事行動不會停止，直至以色列的所有目標達成為止。

以哈達成暫時停火協議，圖為哈瑪斯領袖哈尼雅。（路透）

哈瑪斯領袖哈尼雅稍早發表聲明表示協議將達成，但未提供休戰條件細節。哈瑪斯官員告訴半島電視台，協商聚焦在休戰時間、救援物資，以及雙方人質和囚犯的交換。

雙方將釋放婦女、兒童

哈瑪斯官員瑞希克表示，以巴雙方均將釋放婦女和兒童，細節有賴居中斡旋的卡達確認。

斡旋此事的卡達外交部發言人安薩里（Majed Al-Ansari）說，「我們正處於最接近達成協議的最後階段」。

CNN報導，休戰四天，可能延長，哈瑪斯將釋放五十名婦女兒童人質。每釋放一名人質，以色列就會釋放三名巴人囚犯。休戰期間，以軍無人機每天在加薩北部會停止作業至少六小時，限制地面行動。

哈瑪斯和伊斯蘭聖戰組織將釋放50至100名以色列及其他國籍的人質，但不包括軍事人員。約300名巴勒斯坦人將從以色列監牢獲釋，包括婦孺。

哈瑪斯上月7日跨境突襲以色列，造成約1200人死亡，多數是平民，哈瑪斯還擄走約240名人質，大部分是以色列籍。以色列報復轟炸哈瑪斯控制的加薩走廊並發動地面攻勢，加薩衛生部稱有超過1萬3300人喪命，包括5000多名兒童。

以色列瓦拉新聞網報導，哈瑪斯要求以軍飛機在休戰期間完全停止在加薩上空飛行。英國廣播電台(BBC)指出，以軍仰賴戰機和無人機在加薩進行空襲、偵蒐等任務，完全停止空中行動，將讓以軍難以進行情報蒐集和監控人質獲釋狀況，這項要求若屬實，恐成為雙方爭執的焦點。