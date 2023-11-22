我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鬧劇畫句點 OpenAI宣布奧特曼回鍋執行長 董事會剔除反對派

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

習近平提兩國方案 促以哈立即停火

特派記者陳政錄／北京報導
中國國家主席習近平21日晚間在北京出席「金磚國家領導人以哈問題特別視訊峰會」時，就以哈衝突提出三點舉措，並強調應落實「兩國方案」。(新華社)
中國國家主席習近平21日晚間在北京出席「金磚國家領導人以哈問題特別視訊峰會」時，就以哈衝突提出三點舉措，並強調應落實「兩國方案」。(新華社)

金磚國家領導人「以巴問題特別視訊峰會」21日晚舉行，中國國家主席習近平就以哈衝突指出，當務之急是立即停火止戰、保障人道救援通道安全暢通，以及國際社會要拿出實際措施等。他重申解決以哈衝突循環往復的根本出路是落實「兩國方案」，恢復巴勒斯坦民族合法權利，建立獨立的巴勒斯坦國，呼籲盡快召開更具權威性的國際和會。

本次峰會是金磚擴員後的首場領導人會晤。據央視報導，習近平21日於上述峰會發表談話稱，加薩地區衝突已持續一個多月，造成大量平民傷亡和人道災難，並出現擴大外溢趨勢，中方深表關切。

習近平稱，當務之急，一是衝突各方要立即停火止戰，停止一切針對平民的暴力和攻擊，釋放被扣押平民，避免更為嚴重的生靈塗炭；二是要保障人道救援通道安全暢通，提供加薩民眾更多人道援助，停止強制遷移、斷水斷電斷油等針對加薩民眾的集體懲罰；三是國際社會要拿出實際措施，防止衝突擴大、影響整個中東地區穩定。

針對以哈局勢，習近平稱，以哈局勢發展至今的根本原因是巴勒斯坦人民的建國權、生存權、回歸權長期遭到漠視，解決以哈衝突循環往復的根本出路是落實「兩國方案」，恢復巴勒斯坦民族合法權利，建立獨立的巴勒斯坦國。不公正解決巴勒斯坦問題，中東就沒有持久的和平穩定，更呼籲儘快召開更具權威性的國際和會，凝聚國際促和共識。

習近平也提到，為緩解加薩人道主義局勢，中國已通過巴勒斯坦民族權力機構和聯合國機構提供了200萬美元緊急人道主義援助，並通過埃及向加薩地帶提供價值1500萬元人民幣的食品、藥品等緊急人道主義物資，並將根據加薩人民需要，繼續提供物資援助。

巴勒斯坦 加薩 習近平

上一則

以哈戰後 軍事占領加薩？ 美國、以色列不同調

下一則

心懷感恩 幫助人類祖先團結生存發揮關鍵作用

延伸閱讀

金磚峰會談巴以衝突 習近平：中國呼籲盡快召開國際和會

金磚峰會談巴以衝突 習近平：中國呼籲盡快召開國際和會
商業大亨牽線 熊貓可望重返美國落地紐約

商業大亨牽線 熊貓可望重返美國落地紐約
中駐美大使謝鋒：落實舊金山共識 不要說一套做一套

中駐美大使謝鋒：落實舊金山共識 不要說一套做一套
以哈衝突 習近平提三項「當務之急」：立即停火止戰

以哈衝突 習近平提三項「當務之急」：立即停火止戰

熱門新聞

華春瑩發布一張拜登打開他的iPhone手機，給習近平看照片的輕鬆畫面（左圖），以及另一張習近平1985年首次公開訪美站在舊金出金門大橋前的照片（右圖）。（取材自X）

拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone手機 問習「你認識這個年輕人嗎？」

2023-11-15 22:31
(取自央視新聞微博)

拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武

2023-11-15 20:06
習近平乘坐的專車沒把握好轉彎的角度，險些撞上美方迎接的禮兵。(取自YouTube)

習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵

2023-11-15 14:45
專家指出，民眾最常犯的錯誤是提早申領社安金。(路透)

領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利

2023-11-19 01:16
美國財政部長葉倫、加州州長紐森出現在機場迎接習近平。(Getty Images)

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

2023-11-14 18:40
肢體語言專家分析拜習握手時透露的隱諱訊息。(取材自BloombergQuicktake影片截圖、美聯社)

握手有玄機？習近平1動作 「暗示拜登別耍壞」

2023-11-16 20:29

超人氣

更多 >
吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造
專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產

專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產
降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個

降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個
「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合
幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職