習近平提兩國方案 促以哈立即停火

中國國家主席習近平21日晚間在北京出席「金磚國家領導人以哈問題特別視訊峰會」時，就以哈衝突提出三點舉措，並強調應落實「兩國方案」。(新華社)

金磚國家領導人「以巴問題特別視訊峰會」21日晚舉行，中國國家主席習近平 就以哈衝突指出，當務之急是立即停火止戰、保障人道救援通道安全暢通，以及國際社會要拿出實際措施等。他重申解決以哈衝突循環往復的根本出路是落實「兩國方案」，恢復巴勒斯坦 民族合法權利，建立獨立的巴勒斯坦國，呼籲盡快召開更具權威性的國際和會。

本次峰會是金磚擴員後的首場領導人會晤。據央視報導，習近平21日於上述峰會發表談話稱，加薩 地區衝突已持續一個多月，造成大量平民傷亡和人道災難，並出現擴大外溢趨勢，中方深表關切。

習近平稱，當務之急，一是衝突各方要立即停火止戰，停止一切針對平民的暴力和攻擊，釋放被扣押平民，避免更為嚴重的生靈塗炭；二是要保障人道救援通道安全暢通，提供加薩民眾更多人道援助，停止強制遷移、斷水斷電斷油等針對加薩民眾的集體懲罰；三是國際社會要拿出實際措施，防止衝突擴大、影響整個中東地區穩定。

針對以哈局勢，習近平稱，以哈局勢發展至今的根本原因是巴勒斯坦人民的建國權、生存權、回歸權長期遭到漠視，解決以哈衝突循環往復的根本出路是落實「兩國方案」，恢復巴勒斯坦民族合法權利，建立獨立的巴勒斯坦國。不公正解決巴勒斯坦問題，中東就沒有持久的和平穩定，更呼籲儘快召開更具權威性的國際和會，凝聚國際促和共識。

習近平也提到，為緩解加薩人道主義局勢，中國已通過巴勒斯坦民族權力機構和聯合國機構提供了200萬美元緊急人道主義援助，並通過埃及向加薩地帶提供價值1500萬元人民幣的食品、藥品等緊急人道主義物資，並將根據加薩人民需要，繼續提供物資援助。