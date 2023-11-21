OpenAI人事地震 微軟網羅奧特曼成最大贏家

OpenAI共同創辦人兼執行長奧特曼17日突遭開除。(美聯社)

聊天機器人ChatGPT研發公司OpenAI 共同創辦人兼執行長奧特曼(Sam Altman，前譯阿特曼)17日突遭開除，員工及投資 人爭取奧特曼復職未果，微軟 公司(Microsoft)20日宣布聘請奧特曼與OpenAI共同創辦人兼董事長布羅克曼(Greg Brockman)加入旗下人工智慧(AI)研發團隊。在這場震撼科技界的人事大地震當中，雖然許多內幕消息目前仍無法得知，但顯然OpenAI就是頭號輸家。

紐時報導，盤點這次事件衍生的利弊得失，贏家與輸家分別為：

贏家：微軟公司

微軟執行長納德拉(Satya Nadella)周末期間締造的逆轉勝，無人能出其右。奧特曼17日被炒魷魚時，外界以為納德拉失去最得力的盟友，微軟投資OpenAI累計則達130億元。奧特曼復職是納德拉想要的發展，希望破滅只好退而求其次：直接把奧特曼、布羅克曼與一路效忠兩人的工作夥伴納入微軟，以避免潛在的競爭，並協助鞏固微軟在AI領域的領先地位。

贏家：主張人工智慧世界末日論者及有效利他主義者

長年以來，對於AI可能變得過於強大提出警告的研究人員及倡議者，經常被視為邊緣聲浪，最近幾年逐漸趨於主流，在公開信活動中成功號召不少民眾加入聯署。到了17日，這股力量則扳倒領先全球的AI執行長。

輸家：OpenAI

OpenAI顯然是頭號輸家。這次風波之前，OpenAI堪稱科技界當紅炸子雞，公司負責人是明星般的名人，產品名稱則是家喻戶曉，兵強馬壯的AI人才讓其他矽谷巨擘不禁羨慕。但一夕之間公司陷入混亂，高層主管離開，員工士氣低落，要約收購可能破局，新任執行長則說希望減緩AI。

輸家：投資人

爭取奧特曼復職最積極的力量，來自於支持他的投資人及風險投資人，因為奧特曼的離開恐讓他們損失慘重。如今投資人的資金卡在前途發展並不明確的公司裡，如果要繼續投資奧特曼的新發明，則要改買微軟股票。

輸贏未定：OpenAI的競爭對手

奧特曼去職能否讓競爭對手受益，仍有待觀察。谷歌(Google)、 Anthropic以及Meta可能因此有機會大步趕上OpenAI腳步，或者趁機吸引OpenAI員工跳槽，但這些企業同時也面臨著變得更加強大的微軟。