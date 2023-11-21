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改變世界？威脅人類？OpenAI解雇案反映兩方對AI的想像

記者顏伶如／綜合報導
奧特曼解雇事件反映了兩種思維的拉鋸，一種是盡可能開發軟體以改變世界，另一種是思考軟體發展對社會的影響。(Getty Images)
奧特曼解雇事件反映了兩種思維的拉鋸，一種是盡可能開發軟體以改變世界，另一種是思考軟體發展對社會的影響。(Getty Images)

被視為人工智慧(AI)科技神童的奧特曼(Sam Altman)17日突然被聊天機器人ChatGPT研發公司OpenAI開除，反映了對於人工智慧安全持不同看法的正反兩派之間，存有基本立場分歧。人工智慧研發軟體將改變世界，並對社會造成深遠影響，兩大陣營的安全顧慮形成對比。

例如奧特曼的一方把迅速研發、公眾使用看成AI技術的壓力測試及精益求精之道。但另一方則說，最安全的發展方式應是先在實驗室環境當中完成人工智慧研發與測試，確保可以讓人類安全使用。

某些人士警告說，超智慧軟體未來恐將變得無法控制，最後釀成災難。如此說詞獲得崇尚有效利他主義(Effective Altruists)的科技界工作者認同，這派人士主張AI技術演進應該讓人道受益。OpenAI首席科學家蘇茨克維(Ilya Sutskever)便認同這個路線的理念。蘇茨克維是董事會成員，同意開除奧特曼。

自動駕駛車輛同樣引發類似的正反意見分歧，這些車輛也是由AI掌控。一派人士認為，自動駕駛車輛應該在人口密集的都會區街道實地操作，才能真正了解車輛機能與缺點。另一派人士則主張祭出限制，理由是技術未臻成熟，潛藏不可預知的風險。

生成式人工智能(generative AI)引發的憂慮，隨著奧特曼突然被撤職成為矚目焦點。ChatGPT過去一年裡變得暴紅更讓最佳規範手段為何、軟體研發最佳方式為何等問題成為辯論核心。

ConjectureAI執行長李希(Connor Leahy)說，問題在於這是不是另一項產品而已，例如社群媒體或虛擬貨幣，還是這項科技可能超越人類，變得無法控制。

AI 人工智慧 虛擬貨幣

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