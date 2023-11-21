奧特曼遭OpenAI解雇7看點 AI界怎麼走

在OpenAI更換執行長事件中，微軟被認為是最大贏家。圖為微軟的AI競爭對手谷歌與臉書。(路透)

OpenAI 共同創辦人兼執行長奧特曼(Sam Altman)17日突遭開除，整個周末情勢動盪，一度傳出奧特曼將立刻回鍋OpenAI但未能成功，最後是微軟 將奧特曼納入麾下。紐約時報便整理這場AI業界人事大變動的重點。

意見分歧成爆點

奧特曼被解除執行長似乎源於與同事的分歧。董事會成員之一、共同創辦人兼首席科學家蘇茨克維(Ilya Sutskever)便稱愈來愈擔心OpenAI的技術恐帶來重大風險，而奧特曼不夠在意潛在的危害；他最近在播客中表示，「我們無庸置疑將擁有比人類更聰明電腦、資料中心，而這樣的AI會做出什麼事？我不知道。」

業界最初反應

OpenAI的員工非常困惑，公司投資 人則感到苦惱，尤其是大金主微軟事前毫不知情。在一些員工、投資人要求奧特曼復職時，據說他已經和其他投資者討論一家新的AI新創公司。

OpenAI堅持奧特曼離開

經過48小時激烈談判，19日晚上OpenAI董事會表示將堅持此決定，暫代執行長的技術長穆拉提(Mira Murati)僅過一天就換由直播平台Twitch前執行長希爾(Emmett Shear)接手。

微軟也宣布重磅消息

19日晚間，微軟執行長納德拉(Satya Nadella)宣布已聘請奧特曼與OpenAI共同創辦人兼董事長布羅克曼(Greg Brockman)，「非常興奮且期待迅速為他們提供成功所需的資源」。

OpenAI員工也想跳槽

知情人士稱截至20日早上，700名員工中已有超過550名員工簽下聯署信，表示除非董事會辭職，否則可能會投向微軟。奇怪的是蘇茨克維也簽名，且在X平台發文稱「對自己在董事會決定中所扮演的角色深感遺憾…我從來沒有打算傷害OpenAI」。

OpenAI的下一步

接任執行長的希爾表示，將調查「截至目前的整個過程，並產出完整報告」。 他還表示已向董事會確認，奧特曼下台並不是因為AI安全的意見分歧。

AI業界的未來？

業內人士的「末日論派」認為技術發展過快，超過千名科技領袖3月時簽署一封信，呼籲暫停先進AI開發，稱這些工具「將造成社會和人類深遠的風險」。奧特曼沒有簽署，但也敦促負責任地管理AI，不過奧特曼仍算是積極推廣、開發AI的一派。