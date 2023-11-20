妖魔化川普敵人的陰謀論瘋傳 專家憂政治暴力威脅升級

隨著選戰氣氛升高，不同意見選民的對立也日益尖銳，圖為一名支持川普民眾(左)在華府不滿反川民眾以吹氣玩偶嘲諷川普。(路透)

隨著2024年總統大選競選活動升溫，研究極端主義的專家擔憂，出於政治動機的暴力威脅將升級。

從「披薩門」(Pizzagate)到「匿名者Q」(QAnon)、再到「停止偷竊選舉」(stop the steal)，隨著川普 以重返白宮為目標，妖魔化川普敵人的陰謀論正在變形與散播。

智庫機構「外交關係協會」(CFR)研究員偉爾(Jacob Ware)指出：「這些陰謀論和極度爭議且惡毒的意識形態不再被隔離於邊緣，而是正在大規模滲透美國社會。」

針對議員與選舉官員的威脅十分猖獗，即使川普在2020年大選吃敗仗，受QAnon影響的陰謀論或其未實現的預言並未停止傳播，這場無領袖運動中不斷變化的意識形態經常採用其他陰謀論的觀點。

馬里蘭大學恐怖主義與因應研究聯盟(START)的數據收集經理凱恩(Sheehan Kane)表示：「這非常善於隨著時代與當前事件而發展。」在2021年的一篇文章中，凱恩和START高級研究員詹森(Michael Jensen)審視自2017年在圖像板網站4chan出現陰謀論以來，125名追隨者犯下受QAnon啟發的犯罪，他們發現，與美國其他任何極端組織或運動相比，與QAnon相關的「極端主義罪犯」更多。

在美國長期非法居留的42歲加拿大籍男子狄帕培(David DePape)去年10月闖入前眾院 議長裴洛西 的舊金山寓所、以槌子襲擊裴洛西夫婿保羅‧裴洛西(Paul Pelosi)，在此之前他一直在接收右翼陰謀論資訊。

專家認為，狄帕培沉浸於陰謀論是激進化的典型例子，虛假、偏執且有害的思想在廣播、有線電視新聞、社群媒體等公共平台成為主流，使這些思想更容易接觸。

美國大學教授休斯(Brian Hughes)指出，社群平台寬鬆的內容審核、以及意圖利用極端言論從中獲利或拓展目標群眾的產業等使這一問題加劇，「在這些廣泛的受眾中，有些人會像狄帕培一樣，根據這些虛假且有害的資訊蓄意進行暴力行動。」

專家表示，為了打擊潛在的暴力，國人應該試著降低政治言論的溫度，並留意可能走上激進道路的親友。