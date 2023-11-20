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拜登今迎81歲…愛談幾十年前往事 正失去千禧、Z世代支持

編譯潘勛／綜合19日電
拜登總統(左一)20日過81歲生日，圖為2021年國慶，拜登與夫人吉兒還有女兒、孫女等一齊玩自拍。(Getty Images)
拜登總統(左一)20日過81歲生日，圖為2021年國慶，拜登與夫人吉兒還有女兒、孫女等一齊玩自拍。(Getty Images)

華爾街日報(WSJ)19日報導，拜登總統20日過81歲生日，他演講時愛講陳年往事，談論的人事物，與現今至少都隔個幾十年，如今他追求連任，投票在2024年，與千禧世代、Z世代年輕選民等於有深峻代溝，很難建立聯繫，對拜登這位史上最高齡總統，會造成挑戰。

WSJ指出，例如拜登10月出訪以色列，他談的是自己1973年與時任以國總理梅爾(Golda Meir)的會談。去年最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判決先例，拜登發言時強調自己1987年賣力擋下保守派法官博克(Robert Bork)，不讓他成為大法官。他前往越南，開記者會時被問到氣候變遷問題，他指出自己長久以來都致力於此，例如1980年代與聯邦參議員盧格(Dick Lugar)合作的事蹟。

WSJ表示，拜登談的「天寶舊事」，故事中人及情節，與2024年首次投票的年輕人間隔幾十年。亞特蘭大愛默蕾大學(Emory University)二年級生、「愛默蕾年輕民主黨」(Young Democrats of Emory)會長帕拉(Daniela Parra del Riego Valencia)表示，她認為拜登一直談那些Z世代無感的政治人物，肯定讓人覺得不親切。

2020年年輕選民人數大增；18到29歲選民裡，拜登得票多出前總統川普達24個百分點。

拜登的競選團隊反駁說，總統談到往事才有風土味，是真正的資產，年輕世代可以領會到智慧及經驗。年輕選民焦點更放在社群媒體，甚至不去聽拜登塞滿歷史掌故的正式演說；競選團隊會試著由社媒接觸年輕選民。

專攻年輕人民調的貝許洛斯(Cyrus Beschloss)認為，年輕選民不必然覺得要由拜登瞧見自己，只要覺得自己看到真誠就行。

拜登競選團隊發言人穆尼奧斯(Kevin Munoz)表示，他們會去「年輕美國人聚集的地方找他們」，贏得他們的選票，一如民主黨2020年、2022年所為。

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