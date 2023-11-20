NBC民調：拜登年輕選票輸川普4% 以哈衝突處理、APEC表現挨批

最新民調顯示，拜登總統民意下滑，已明顯落後前總統川普。(美聯社)

國家廣播公司新聞網(NBC News)19日公布的民調 顯示，假設2024年拜登 總統再與前總統川普 對決，則18到34歲登記選民中，46%會投給川普，投拜登的為42%；此外，有高達70%的受訪者不贊成拜登處理以哈衝突的方式。

這是川普首次在民調中擊敗拜登；值得注意的是，川普對拜登的優勢，落在民調的3.1個百分點「抽樣誤差」(margin of error)之內。拜登的支持率也因為經濟衰退加劇，以及以哈衝突等問題中持續下滑，來到史上最低點的40%；他的不滿意度更是高達57%。

9月的相同民調顯示，拜登和川普皆獲得46%的登記選民支持；6月份民調顯示，拜登以49%對45%的微弱優勢領先川普4個百分點。

紐約時報(NYT)先前在10月底至11月初的民調則顯示，川普在贏得2014年大選的六個關鍵州中，拿下五個州。

拜登因為持續支持以色列反擊在加薩(Gaza)活動的哈瑪斯(Hamas)激進分子，而受到部分民主黨人的嚴厲批評；拜登也因為在形容中國國家主席習近平為「獨裁者」後，隨即邀請習近平為晚宴的「上賓」而遭受批評。

拜登在APEC不僅因為與習近平會面而飽受批評，他在峰會上困惑的行為也受到外界的議論；19日將度過81歲大壽的拜登，與世界各國領導人站在一起拍照時，先是一臉困惑的，看著其中一名領袖與另一人交換位置，隨後在發表演說時，無法正確念出各大企業的名稱，接著在走下講台時，笨拙地與領袖們握手。

拜登在自家民主黨中的支持率下滑最明顯，其中多數人認為以色列在加薩的軍事行動太過分了，德州奧斯汀40歲民主黨人福瑞(Meg Furey) 表示，反對拜登對以色列的支持。

23歲聖地亞哥民主黨人謝爾(Zico Schell)被問到不認同拜登哪方面時指出：「空頭承諾、學生貸款和整體外交政策。」