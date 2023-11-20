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以哈達協議 以色列停火5日 哈瑪斯釋放50人質

編譯陳韻涵／綜合19日電
在各方斡旋下，以色列與哈瑪斯已達成暫時停火、釋放部分人質的協議。圖為以色列民眾手執人質照片在總理辦公室外呼籲盡快釋放人質。(Getty Images)
在各方斡旋下，以色列與哈瑪斯已達成暫時停火、釋放部分人質的協議。圖為以色列民眾手執人質照片在總理辦公室外呼籲盡快釋放人質。(Getty Images)

加薩走廊鏖戰，以色列和巴勒斯坦激進武裝組織「哈瑪斯」(Hamas)在美方斡旋下達成初步協議，哈瑪斯將釋放數十名婦孺等人質，換取以色列停戰五日，最快將在幾日內迎來以巴衝突首次長時間休戰。

華盛頓郵報率先引述中東外交官員說法報導，以哈暫時停火協議內容長達六頁，在以色列、美國和由卡達充當代表的哈瑪斯，在卡達首都杜哈(Doha)經過數周商議所擬定，主要細節包括所有衝突勢力將暫停行動至少五天，哈瑪斯將分批釋放50名以上人質，每24小時釋放一批以婦孺為主的人質。

以色列國防部表示，哈瑪斯10月7日突襲以色列以來，殺害1200人，挾持約240名人質，截至11月19日僅釋放四人，其中包括兩名美國人。

消息人士透露，人質釋放行動將於未來幾天進行。

華郵表示，當局屆時將利用無人機等空拍設備，監控地面行動與停戰情況，同時協助警方行動，在休兵期間放行更多人道救援工作進行，並將燃料等的人道物資送進加薩。

隨著巴勒斯坦人民死傷不斷攀升，加之近日發現兩名以色列人質罹難，以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)壓力日增。

白宮首席副國家安全顧問費納(Jon Finer)稍早接受哥倫比亞廣播公司(CBS)政論節目「面對全國」(Face the Nation)訪問時表示，「許多歧見逐漸化解，我們認為我們比過往更接近達成最終協議，但在敏感及具挑戰性的問題方面，適用『只有各項議題都達成共識才算數』這句格言，若這麼說來便未達協議。」

華郵18日率先報導以哈在美國斡旋下達成釋放人質與停戰五日的協議，但當時白宮與內唐亞胡政府都否認達成協議。

卡達總理兼外交部長穆罕默德(Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani)19日表示，關於確保哈瑪斯釋放部分人質的談判，只剩「微小」細節要談，其中包括實行和後勤方面的挑戰。

內唐亞胡16日表示，以色列「更接近」達成釋放人質的協議，但「唯有救回人質」才會維持暫時停火。

費納被問到解救人質的時間是否不多(time is running out)，他答道「我不會這麼說，而是會說時間緊迫(time imperative)」。

費納說：「我們強烈認為釋放人質必須盡速完成，並透過外交手段施壓以達成目標。」

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