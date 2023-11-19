領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利

專家指出，民眾最常犯的錯誤是提早申領社安金。(路透)

全美約有7000萬民眾領取社安金 ，但社安金制度非常複雜，相關規定就有2萬頁之多，2700條規則；如果領取人稍有不慎，極可能面臨成千上萬元損失。

波士頓大學經濟學教授寇特里克夫(Larry Kotlikoff)與理財專家薩瓦吉(Terry Savage)將某些真實案例收錄於新書「社安金可怕故事」(Social Security Horror Stories)裡，這些錯誤並不是領取人造成的，而是社會安全署(SSA)疏失，但民眾發現問題卻無從補救，也沒辦法保護自身權益。

寇特里克夫表示，社安金常是民眾除了房屋之外最主要的資產，可是計畫本身卻缺乏透明化，陰錯陽差導致民眾做出錯誤選擇，損失福利 可能數萬元。

寇特里克夫指出，民眾最常出現的社安金四種錯誤為：

太早申領

社安署可能提供預估壽命試算及表格，鼓勵民眾屆滿完全退休 年齡前就申領社安金。但過早提領社安金可能少拿18萬2000元福利。

喪偶者福利誤解

喪偶者最早在60歲時便可根據配偶在世收入申領社安金，有些喪偶者同時申領自己的社安金，但社安署在兩者當中只發放金額較高的一樣。如果喪偶者本身的福利金額較高而提早領取，個人社安金就以申請時年齡計算，與延遲至70歲時申領相比，損失重大。如果喪偶者申領福利已超過一年，就來不及補救。

收入測試(earnings test)誤解

未達完全退休年齡就領社安金，如果持續上班，薪水超過標準就要接受收入測試，超過豁免額度的薪水每2元將有1元社安金被扣留。民眾以為既然薪水扣留，持續上班賺錢並無意義，但其實根據折減系數調整(ARF)規定，扣留金額只是暫時領不到，待屆滿完全退休年齡時，就會全數發還。

福利超付問題

社安署多給社安金，數年之後發現問題才追討，導致民眾財務困難，壓力龐大。民眾最好經常查看紀錄，確認領取金額無誤。