我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀再稱晶片全球化已死 美國520億晶片補貼法案「浪費」

加州居民荷包再縮水 PG&E電費、天然氣明年雙漲

藍白合卡關：民調誤差認定不同 藍要6%、白要3%

記者王寓中、林縉明／台北報導
國民黨總統參選人侯友宜17日喊話支持者包容、體諒，盼藍白能攜手合作往前走。(記者黃義書／攝影)
國民黨總統參選人侯友宜17日喊話支持者包容、體諒，盼藍白能攜手合作往前走。(記者黃義書／攝影)

藍白合政黨協商雙方陣營的三名民調專家17日晚於馬英九基金會針對民調展開專家會議會前會，經過五個小時的馬拉松式討論，國民黨和民眾黨雙方對誤差範圍的認知完全不同，一來一回影響所及是5：0和3：3的極大差別，民眾黨及柯陣營不接受國民黨和侯陣營主張，也拒絕在有歧異的共同聲明上簽字。專家會議以破局收場。

馬英九基金會執行長蕭旭岑18日表示，國民黨與民眾黨最大的歧異在於對誤差範圍的認知不同，他轉述馬英九前總統的看法指出，兩黨走到這一步非常不容易，希望雙方最後可以達成共識，以符合國人的期待。 蕭旭岑指出，國民黨認為誤差是在6%，但民眾黨認為是3%。

藍白究竟合不合，民眾黨總統參選人柯文哲陷長考。(記者林澔一／攝影)
藍白究竟合不合，民眾黨總統參選人柯文哲陷長考。(記者林澔一／攝影)

藍白陣營對於民調誤差範圍計算的認知，是專家會議關鍵。柯陣營主張，依柯過去公開發言所稱「讓3％誤差範圍」，是正負1.5個百分比，即若柯民調贏1點5個百分比就要算柯贏，但國民黨和侯陣營，誤差範圍計範是正負6％，柯侯配要贏3個百分點才能算贏，否則就是侯柯贏，雙方爭執直至半夜約2時仍無共識。

專家會議最後採納六家民調公司民調，依國民黨主張，侯柯配是6：0，若依柯陣營主張，侯柯配、柯侯配是3比3，一來一回的差距極大。

與會人士表示，柯陣營最後不斷請示柯文哲競選總幹事黃珊珊，雙方寸步不讓，就連共同聲明文字也一再修改，有歧義的說法也不接受，最後拒絕簽字。

與會人士表示，藍白合若有誠意心要談，一個理由就能找到共識，但若無合的誠意，隨便都能找100個理由讓它破局。

柯文哲陣營17日就持續對採納民調的題型樣態、誤差範圍值、是否採納手機及佔比等提出質疑，柯陣營認為，民調是對比或互比式，題型應該要一致，這樣才有判斷基準；所謂的誤差範圍如何界定，民眾黨認為誤差範圍為3%，意指正負誤值為1.5%；但國民黨認為，正負誤差範圍值為3%，一來一往最多誤差範圍可達有6%的差距，成為藍白合瀕臨破局的關鍵。

柯陣營指出，17日在野整合民調專家會議，民眾黨與國民黨在民調樣本上有產生共識，以六份民調來計算比分，先前已經承諾統計誤差範圍內讓步，每份民調3%左右，結果是3比3平手，國民黨代表認為誤差範圍應再乘以二，也就是約3%變6%，民眾黨代表專家認為，以統計學上看有相當大的爭議，導致無法取得共識。

民調 國民黨 馬英九

上一則

張忠謀APEC場邊會賀錦麗 談強化台美夥伴關係、確保區域和平等

下一則

APEC宣言 拜登：提升AI發展 非限制人民未來

延伸閱讀

稱藍白還在談 國民黨限時民眾黨24小時後要有結果

稱藍白還在談 國民黨限時民眾黨24小時後要有結果
藍白合5小時專家會議誤差範圍認知「天差地別」黃珊珊拒簽字

藍白合5小時專家會議誤差範圍認知「天差地別」黃珊珊拒簽字
柯文哲致電馬基金會執行長：藍白合沒破局 再給我一點時間

柯文哲致電馬基金會執行長：藍白合沒破局 再給我一點時間
綠批赴中領旨帶回全民調 馬辦：綠營才會有的邏輯

綠批赴中領旨帶回全民調 馬辦：綠營才會有的邏輯

熱門新聞

華春瑩發布一張拜登打開他的iPhone手機，給習近平看照片的輕鬆畫面（左圖），以及另一張習近平1985年首次公開訪美站在舊金出金門大橋前的照片（右圖）。（取材自X）

拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone手機 問習「你認識這個年輕人嗎？」

2023-11-15 22:31
(取自央視新聞微博)

拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武

2023-11-15 20:06
習近平乘坐的專車沒把握好轉彎的角度，險些撞上美方迎接的禮兵。(取自YouTube)

習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵

2023-11-15 14:45
紐約市在現成的庇護場所之外，還搭建了帳篷城收容新移民。(路透)

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

2023-11-13 09:16
美國財政部長葉倫、加州州長紐森出現在機場迎接習近平。(Getty Images)

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

2023-11-14 18:40
前總統川普陣營表示，川普明年若再度當選總統，將在全美大規模搜捕無證移民，每年加速驅逐數百萬人，並以多種方式嚴格限制合法和非法移民。圖為川普11日在新罕布夏州造勢。(路透)

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

2023-11-12 10:35

超人氣

更多 >
洛杉磯華人行車紀錄器意外拍到Rain一家 畫面美得像韓劇

洛杉磯華人行車紀錄器意外拍到Rain一家 畫面美得像韓劇
不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃

不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃
困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了

困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了
中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片

中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片
不甩習近平 白宮強調「持續供武台灣」 中國外交部這麼說

不甩習近平 白宮強調「持續供武台灣」 中國外交部這麼說