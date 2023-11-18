藍白合卡關：民調誤差認定不同 藍要6%、白要3%

國民黨總統參選人侯友宜17日喊話支持者包容、體諒，盼藍白能攜手合作往前走。(記者黃義書／攝影)

藍白合政黨協商雙方陣營的三名民調 專家17日晚於馬英九 基金會針對民調展開專家會議會前會，經過五個小時的馬拉松式討論，國民黨 和民眾黨雙方對誤差範圍的認知完全不同，一來一回影響所及是5：0和3：3的極大差別，民眾黨及柯陣營不接受國民黨和侯陣營主張，也拒絕在有歧異的共同聲明上簽字。專家會議以破局收場。

馬英九基金會執行長蕭旭岑18日表示，國民黨與民眾黨最大的歧異在於對誤差範圍的認知不同，他轉述馬英九前總統的看法指出，兩黨走到這一步非常不容易，希望雙方最後可以達成共識，以符合國人的期待。 蕭旭岑指出，國民黨認為誤差是在6%，但民眾黨認為是3%。

藍白究竟合不合，民眾黨總統參選人柯文哲陷長考。(記者林澔一／攝影)

藍白陣營對於民調誤差範圍計算的認知，是專家會議關鍵。柯陣營主張，依柯過去公開發言所稱「讓3％誤差範圍」，是正負1.5個百分比，即若柯民調贏1點5個百分比就要算柯贏，但國民黨和侯陣營，誤差範圍計範是正負6％，柯侯配要贏3個百分點才能算贏，否則就是侯柯贏，雙方爭執直至半夜約2時仍無共識。

專家會議最後採納六家民調公司民調，依國民黨主張，侯柯配是6：0，若依柯陣營主張，侯柯配、柯侯配是3比3，一來一回的差距極大。

與會人士表示，柯陣營最後不斷請示柯文哲競選總幹事黃珊珊，雙方寸步不讓，就連共同聲明文字也一再修改，有歧義的說法也不接受，最後拒絕簽字。

與會人士表示，藍白合若有誠意心要談，一個理由就能找到共識，但若無合的誠意，隨便都能找100個理由讓它破局。

柯文哲陣營17日就持續對採納民調的題型樣態、誤差範圍值、是否採納手機及佔比等提出質疑，柯陣營認為，民調是對比或互比式，題型應該要一致，這樣才有判斷基準；所謂的誤差範圍如何界定，民眾黨認為誤差範圍為3%，意指正負誤值為1.5%；但國民黨認為，正負誤差範圍值為3%，一來一往最多誤差範圍可達有6%的差距，成為藍白合瀕臨破局的關鍵。

柯陣營指出，17日在野整合民調專家會議，民眾黨與國民黨在民調樣本上有產生共識，以六份民調來計算比分，先前已經承諾統計誤差範圍內讓步，每份民調3%左右，結果是3比3平手，國民黨代表認為誤差範圍應再乘以二，也就是約3%變6%，民眾黨代表專家認為，以統計學上看有相當大的爭議，導致無法取得共識。