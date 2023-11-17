習近平：中美將增加客運直航航班 優化簽證申請流程

習近平15日出席美國商界的歡迎晚宴，但他沒有出席拜登總統當主人的歡迎各國領袖晚宴。（路透)

第二次拜習會 15日歷經四小時結束，除了恢復美中兩國軍事溝通和打擊芬太尼有具體成果共識外，中國國家主席習近平 還說，他與拜登 總統達成重要共識，兩國將推出更多便利人員往來、促進人文交流的措施，包括增加中美客運直航航班，舉辦中美旅遊高層對話，優化簽證申請流程等。

習近平表示，中方也願參與美國提出的多邊合作倡議，他與拜登同意推動兩國在外交、經貿、人文、教育、科技、農業、軍隊、執法、人工智慧等領域展開對話合作，「中方對芬太尼對美國人民尤其是青年人的毒害深表同情」，兩人已同意成立禁毒工作組，進一步合作，協助美國應對毒品的濫用。

拜登16日在亞太經合會(APEC)領袖會議上致詞指出，今天擺在大家面前的挑戰已經不同於往屆APEC領導人所面臨的挑戰，例如利用人工智慧來提升世界和生活，但也必須防範它所帶來的風險和安全問題。同時要以最大的速度和精力大幅遏制碳排放，避免威脅全人類的氣候災難。

中國央視新聞報導，中共中央政治局委員、外交部長王毅在拜習會結束後表示，中美元首的會談「很全面，也很深入」，兩人就樹立彼此正確認知、妥善管控分歧、推進對話合作等提出「指導性意見」，形成面向未來的「舊金山願景」。

中國外交部發言人毛寧在16日例行記者會上表示，拜習會在在政治、外交、人文交流、全球治理、軍事安全等領域共達成了20多項共識，這些重要的共識和成果印證了互利共赢是中美關系的本質特徵。雙方探討了中美兩個大國的正確相處之道，明確了中美共同肩負的大國責任。