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CNN：恢復美中軍事對話 可能是拜登今年完成最重要之事

記者顏伶如／綜合報導
圖為拜習會結束、習近平要上車時，拜登與習近平再度握手。(歐新社)
圖為拜習會結束、習近平要上車時，拜登與習近平再度握手。(歐新社)

有線電視新聞網(CNN)16日報導，美國官員及外交政策專家最憂心的國家安全惡夢情境之一，就是美中兩國空軍或海軍可能在南海或東海因為某個事件擦槍走火，而舊金山「拜習會」同意恢復美中軍事對話，可能是拜登總統今年完成的最重要事項。

報導指出，前任眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)2022年訪台之後，中方停止美中軍事對話，過去幾個月裡美方一直希望恢復溝通。

CNN分析，拜登政府對於解放軍戰機與船艦數十次接近美軍的「不專業」(unprofessional)動作頗為憂慮，上個月一架解放軍機在南海上空一度距離美軍B-52轟炸機僅十呎，萬一有美軍飛機墜落或雙方船艦碰撞，在美中雙方各自面臨國內政治壓力下，恐將立即讓緊張升溫，釀成難以收場的局面。

2001年，美軍EP-3偵察機在南海撞上解放軍殲-8戰機之後迫降海南陵水機場，美方經過複雜的外交斡旋，才讓遭扣押美軍人員獲釋返國。

報導指出，相較於南海撞機事件的時空環境，如今中國變得更有侵略性，國家主義意識升高，實力也更強大，若再次發生相同事件，恐怕一發不可收拾。

CNN指出，即使在冷戰時期最黑暗時刻，美國與蘇聯仍維持溝通，避免誤解演變成世界末日般的對決；俄羅斯入侵烏克蘭後，儘管情勢緊張，五角大廈高層官員仍透過在敘利亞等地與莫斯科的溝通管道設法降低衝突，可是美國與中國之間卻沒有類似的對話模式存在，令人詫異。

「拜習會」15日結束後並未公布美中軍事對話恢復後的細節，不過，未來軍事對話能否順利進行，取決於習近平與美方的協議能否貫徹到解放軍下級單位；雙方之間若發生區域事件或規模較大的危機，「拜習會」獲致的有限進展很容易就會立即倒退，如同裴洛西訪台與監控氣球事件為美中關係帶來的衝擊。

解放軍 拜習會 拜登

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