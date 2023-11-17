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合作打擊芬太尼 美解除制裁中物證鑑定中心 中同意減原料出口

編譯廖振堯／綜合16日電
共同打擊毒品芬太尼輸入美國，是拜習會具體成果之一。（路透）
共同打擊毒品芬太尼輸入美國，是拜習會具體成果之一。（路透）

拜習會上討論的重點議題之一便是尋求在類鴉片止痛劑「芬太尼」(Fentanyl)氾濫問題上與中國進行更多合作，在雙方達成協議次日，拜登政府16日將中國公安部物證鑑定中心(Institute of Forensic Science)從貿易制裁名單中刪除，中國也同意與美國成立禁毒工作小組，但專家認為芬太尼危機依然無法解決。

美聯社報導，據聯邦疾病防治中心(CDC)統計，去年因藥物過量而死亡之人數已超過10萬，其中超過三分之二的死亡人數(每日逾200人)與芬太尼或類似的合成藥物有關；從2016年到2021年，涉及芬太尼前體(fentanyl precursors)過量的死亡率增加兩倍多。

在前總統川普的推動下，中國2018年底同意打擊芬太尼成品及其部分前體的運輸，但這之後更多生產轉移到墨西哥，原料主要仍來自中國。

而在拜習會後，中國宣布多項舉措，展現合作解決的意願，包括要求中國化工公司減少向拉丁美洲和其他地區運送芬太尼生產原料、恢復與國際資料庫分享涉嫌販運的資訊，並將是三年來首次恢復向國際麻醉品管制局(International Narcotics Control Board)回報資訊。

紐約市立大學江杰刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)公共政策副教授旺特(Adam Wandt)表示這朝著正確的方向邁出一步，但措施還是不足，雖然美國國內的芬太尼數量應該會減少，不過具體時間取決於墨西哥毒梟集團手上握有多少原料。

他認為即使芬太尼被根除，這些毒梟也會推出另一種藥物，「我預測這種藥物會更致命。」

國家藥物管制政策辦公室(Office of National Drug Control Policy)代理主任拉貝爾(Regina LaBelle)亦稱這些只是一部分措施，不會僅僅靠著減少供應源頭來打擊芬太尼，此外還需要其他國家合作。

墨西哥 拜習會 聯邦疾病防治中心

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