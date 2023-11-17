APEC峰會演說 拜登：美國是亞太強大夥伴 美中穩定有利全球

拜登總統（左四）強調美國是強大和穩定的合作夥伴。左一為中華台北經濟體的領袖代表張忠謀。（路透）

拜登 總統在「拜習會」之後，開始把焦點轉向亞太經濟，16日向出席亞太經合會(APEC )領袖及企業執行長峰會發表演說，闡述了美國的立場，指企業可以信賴美國，強調美國是強大和穩定的合作夥伴，美國會致力於高標準的貿易及有利於太平洋地區經濟體的夥伴關係。

拜登也指出，「在維護公平公正的經濟競爭環境和保護智慧財產權方面，我們與北京之間存在真正的分歧。 但我們將繼續透過明智的政策以及強有力的外交來解決這些問題。」

拜登表示：「我們不會離開(亞太地區)。」

他說與中國國家主席習近平15日的會晤，將為亞太區以及全球帶來穩定。他鼓勵美國商界領袖加大對亞太地區的投資 ：「美國對亞太區的持久承諾一直是一塊跳板，它促成了增長，確保了商業暢通，讓數百萬人脫貧。」

他向商界領袖說，美國正在實現多元化，而不是與中國脫鉤，世界兩大經濟體之間的穩定關係對世界有利。

對於不少美國及亞太企業在中國投資，他直言，美國與太平洋地區的朋友，可以為企業提供比中國更好的選擇。

他指出，僅在2023年，美國經濟體已向APEC經濟體投資近500億元，涉及清潔能源技術、航空及網路安全等領域。

APEC成員迄今已向美國經濟體投資1.7兆元，為美國提供了約230萬個就業機會；美國公司則向APEC經濟體投資了約1.4兆元。

白宮官員表示，跡象顯示美國經濟比中國處於更強大的地位，而且美國正在整個太平洋地區建立更強大的聯盟。因此拜登的演說也強調，強勁的美國經濟正在幫助印太地區。

不過拜登對之前釋放出的美國經濟正面消息似乎沒有引起公眾的共鳴而感到沮喪，因此他在演說中藉機列舉了一些數字。他說美國經濟上季成長了4.9%， 過去 21個月失業率一直低於 4%，通膨率大幅下降 65%。