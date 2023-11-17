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拜登再稱習近平「獨裁者」 布林肯台下秒變苦瓜臉

編譯陳韻涵／綜合16日電
拜登答覆記者提問習近平是獨裁者時，坐在台下的國務卿布林肯如坐針氈，神情顯得相當尷尬。(拜登記者會視頻截圖)
拜登答覆記者提問習近平是獨裁者時，坐在台下的國務卿布林肯如坐針氈，神情顯得相當尷尬。(拜登記者會視頻截圖)

美國官員精心籌畫的「拜習會」結束後，拜登總統又形容中國國家主席習近平為「獨裁者」，再讓兩國關係蒙上陰影，不僅讓坐在台下的國務卿布林肯(Antony Blinken)表情秒變苦瓜臉，中國外交部也譴責拜登今年二度稱習近平為獨裁者，發布聲明強調「錯得離譜，且是不負責任的政治操縱」；白宮16日則淡化處理。

中方強烈反對 白宮淡化處理

拜登總統15日在記者會回答記者詢問是否還認為是習近平獨裁者時，拜登回答「是」，引...
拜登總統15日在記者會回答記者詢問是否還認為是習近平獨裁者時，拜登回答「是」，引起坐在台下的布林肯坐立難安。（美聯社）

15日的拜習會結束後，拜登單獨舉行記者會，「有線電視新聞網」(CNN)記者問拜登他曾指習近平是獨裁者，現在還認為是嗎？拜登回答：「他(習近平)是獨裁者，他領導共產國家，這種政府制度與我們截然不同。無論如何，我們的會晤仍有進展。」

這並非拜登今年首次指習近平為獨裁者，他今年6月曾在加州一場競選募款活動中，將習近平比作獨裁者，引發中方強烈反彈。

如今拜習會後，拜登再稱習近平為獨裁者；中國外交部發言人毛寧16日在例行記者會上譴責拜登的論述，說道「錯得離譜，且是不負責任的政治操縱，中方強烈反對」。

中方：有心人挑撥 不會得逞

毛寧表示，「這是有心人挑撥中美關係，他們不會得逞。」

白宮國安會議發言人柯比(John Kirby)16日對於中方回應輕描淡寫帶過，聚焦記者提問的其他問題，稱拜登「對於會談內容感到滿意」。

CNN分析，拜登的獨裁者說法可能影響拜習會的「建設性」成果。

從記者會的影片可以清楚看到，拜登在答這個問題時，坐在台下第一排的布林肯神情極為尷尬，肢體也顯得坐立難安。

義大利前外交官卡內洛斯(Marco Carnelos)在「X平台」(前身為『推特』Twitter))說：「看看布林肯絕望的身體語言，12個月的辛勤工作和外交努力就被簡單的一句話扔進了廁所。」

國家廣播公司新聞網(NBC News)資深新聞編輯吉布森(Ginger Gibson)說：「可以跳過拜登的演講，直接看布林肯的肢體語言那一段，彷彿能聽見布林肯倒吸一口氣。」

公民自由報(Citizen Free Press)評論寫道：「布林肯看似想鑽進洞裡。」

拜登擔任副總統期間與習近平建立深厚交情，但在那之後美中關係日益惡化。

拜登16日接受CNN訪問時說：「我認識這個男人(習近平)，我知道他的行事方法(modus operandi)。當你看著他的眼睛，明白彼此存在分歧。他對很多事情的看法與我不同，但他很直率。我並不是說他好、很好，或者漠不關心，我只是說他很直白。」

白宮國安會議發言人柯比(John Kirby)16日對於中方回應輕描淡寫帶過，聚焦記者提問的其他問題，稱拜登「對於會談內容感到滿意」。

中國官方媒體「新華社」報導，習近平在峰會後表示，美方「不打算壓制或遏制中國」，「中國沒有超越或取代美國的計畫，美國也不應該圖謀打壓或遏制中國」。

拜登 習近平 布林肯

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