聯合打擊芬太尼 恢復軍事溝通管道…美中將各領域對話合作

15日「拜習會」達成恢復兩國軍事交流的共識，拜登總統說，要負責任管理競爭，預防競爭演變成衝突。(Getty Images)

「拜習會」15日在舊金山灣區的費羅麗莊園舉行後，美中雙方未發表聯合聲明。但美國官員說，美中雙方同意建立機制以避免誤判或疏忽，成立平台讓彼此能針對疑慮交換意見；新任中國國防部 長人選宣布後，國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)便將與對方見面，展開政策討論。包括參謀首長聯席會議主席在內的雙方資深指揮官則將展開行動參與(Operational engagements)，海軍軍官等軍方人士也將展開行動參與。

不過同日在APEC 峰會上傳出，中國反對美國提出的亞太經合組織(APEC)成員將可持續性和包容性納入其貿易和投資政策的提議。

拜習峰會持續四個多小時，討論重點包括聯合打擊芬太尼(fentanyl)泛濫危機、恢復美中軍事對話、人工智慧(AI)科技、對抗氣候變遷、伊朗以及台灣。美國官員說，美中雙方密切合作推出計畫，中方將有直接鎖定製造芬太尼原料特定公司的多項措施。

拜登 政府資深官員說，兩國領袖對人工智慧未發表任何宣言或架構協議，仍須更多協商。

另據中國官方新華社報導，習近平與拜登15日就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題以及事關世界和平和發展的重大問題「坦誠深入地交換了意見」。

報導說，習近平指出，中美不打交道是不行的，想改變對方是不切實際的，衝突對抗的後果是誰都不能承受的。大這個地球容得下中美兩國。中國沒有超越或者取代美國的規畫，美國也不要有打壓遏制中國的打算。

15日「拜習會」落幕，中國同意採取行動遏制合成鴉片類藥物芬太尼(fentanyl)的生產。中國國家主席習近平說，大國競爭解決不了中美兩國和世界面臨的問題。(Getty Images)

報導說，兩國元首同意推動和加強中美各領域對話合作，包括：建立人工智能政府間對話；成立中美禁毒合作工作組，開展禁毒合作；在平等和尊重基礎上恢復兩軍高層溝通、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議，開展中美兩軍戰區領導通話；同意明年早些時候進一步大幅增加航班；擴大教育、留學生、青年、文化、體育和工商界交流，等等。

此外，兩國元首強調在當下關鍵十年中美共同加快努力應對氣候危機的重要性，歡迎兩國氣候特使近期開展的積極討論，包括：2020年代國內減排行動，共同推動聯合國氣候變化迪拜大會(COP28)成功，啟動中美「21世紀20年代強化氣候行動工作組」以加快具體氣候行動。

另據路透報導，有關美國提出的亞太經合組織(APEC)成員將可持續性和包容性納入其貿易和投資政策的提議的談判仍在繼續，談判試圖找到APEC的21 個成員國能夠達成一致的措辭。

美國提案的細節很少，但拜登政府正在宣揚這樣的想法：APEC經濟體為更多人，特別是弱勢群體增加機會，並將清潔能源和碳減排目標納入其發展、成長和貿易政策。