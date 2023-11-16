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拜習會籌備幕後：中方連習窗外所見都要管 深怕不被美尊重

編譯潘勛／綜合15日電
15日「拜習會」之前，美中官員精心安排數月，中方對於中國國家主席習近平在美國獲得何種接待十分關切。圖為拜登總統(右)與習近平(左)當天午餐後在費羅麗莊園漫步。(Getty Images)
15日「拜習會」之前，美中官員精心安排數月，中方對於中國國家主席習近平在美國獲得何種接待十分關切。圖為拜登總統(右)與習近平(左)當天午餐後在費羅麗莊園漫步。(Getty Images)

知情人士表示，中國國家主席習近平短暫赴舊金山出席APEC峰會，中方官員對於他在美國獲接待的方式關切之多，讓美方官員嘆為觀止，甚至是史無前例；15日拜習峰會事先精細安排幾個月，中方對於讓習坐哪裡、透過窗外會看到什麼景色極為在意，這些細節都經過彩排，生怕他不受美國尊重。

有線電視新聞網(CNN)15日報導，中方關切點包括拜習會的時間、地點；峰會不在亞太經合會峰會主會場的馬士孔尼展覽中心(Moscone Center)專為多場雙邊而撥出來的多個房間舉行，而安排在舊金山市以南的費羅麗莊園(Filoli estate)。

證實拜習兩人將會面之後，白宮以安全考量為由，僅描述峰會地點在「灣區」。地點保密到家，鋪貼身採訪拜登而到舊金山的白宮記者團，也是直到舉行峰會前幾小時才獲知。

消息人士稱白宮官員找了很多地點，列入考量的除了安全、場地能容納多少人外，考慮因還包括場地在元首看來、感受起來會怎樣。

美中官員甚至連拜習峰會的鮮花、食物及飲料都仔細討論，只希望峰會能降低美中關係緊張。

「戰略及國際研究中心」資深亞洲副總裁車維德(Victor Cha)表示，若是來美參加這類會議，中方希望盡善盡美，要看來場面盛大，要爭取到最大可能的尊重；鑑於美中整體關係現況，政治方面是不可能辦到的；既然有亞太經合會在舊金山解決問題，感覺主辦拜習會的不是白宮。

美國外交官表示，峰會如此講究氣氛，習近平是想強調自己與拜登會面很重要，且讓中國國內感受得到。

中方官員極講究峰會禮節及象徵，是想確保習近平訪問加州，每個元素都傳達出最高等級的尊重，煞費苦心預防或至少擋下習近平會遭遇的抗議。

舊金山與灣區有最多華人或華裔居民；人口普查局表示，該市五分之一人口有華裔血統。這一點增添習近平來訪的敏感性。支持民主及人權的團體本周表示，他們打算在亞太經合會場周圍舉行抗議，話雖如此，拜習峰會舉行遭遇示威場面似乎不可能。

美方官員表示，中方官員竭力避免讓習近平親眼看見那類抗議，親中人士也大舉出動，熱心表達對習近平的支持。拜登由機場乘車到下榻的飯店，路邊民眾舉的都是寫著「熱烈歡迎習主席」的標語牌，其他人則揮舞美中兩國國旗。

隨中國國家主席習近平出席舊金山APEC峰會的中方官員竭力避免讓習近平親眼看見抗議...
隨中國國家主席習近平出席舊金山APEC峰會的中方官員竭力避免讓習近平親眼看見抗議示威，親中人士也大舉出動歡迎。(Getty Images)

習近平 舊金山 白宮

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