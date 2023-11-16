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拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone問習「你認識這個年輕人嗎？」

拜習二會中方代表團換血 習近平秘書連2年在國外亮相

編譯潘勛／綜合15日電
因中共20大換血，中方代表團與拜習2022年峇里島峰會有所不同。圖中左排為中方代表團。(Getty Images)
因中共20大換血，中方代表團與拜習2022年峇里島峰會有所不同。圖中左排為中方代表團。(Getty Images)

拜登總統與中國國家主席習近平15日在舊金山市以南的費羅麗莊園(Filoli estate)舉行峰會，兩國高級官員幾乎精銳盡出，尤其值得一提的是習近平秘書呂錄華連續兩年在國外亮相；因中共20大換血，中方代表團與拜習2022年峇里島峰會有所不同，美方官員也有更換。

美方代表除拜登總統外，另有國務卿布林肯(Antony Blinken)、財長葉倫(Janet Yellen)、商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)、國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)、資深經濟政策顧問布雷納德(Lael Brainard)、氣候特使柯瑞(John Kerry)、國安會印太事務協調官坎伯(Kurt Campbell)、駐中國大使伯恩斯(Nicholas Burns)、國務院亞太助卿康達(Daniel Kritenbrink)、國安會中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭(Sarah Beran)、國安會資深中國事務副主任杜如松(Rush Doshi)及中國事務主任戴維斯(Pierce Davis)，涵括了拜登政府對中政策團隊的主要陣容。

習近平帶領的團隊為：中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇、中共中央政治局委員、外交部長王毅、中共中央政策研究室主任江金權、國家發展和改革委員會主任鄭柵潔、財政部長藍佛安、商務部長王文濤、外交部副部長馬朝旭、駐美國大使謝鋒、習近平主席秘書呂錄華、外交部長助理華春瑩、外交部北美大洋洲司司長楊濤及外交部北美大洋洲司副司長鄭立樵。

美方這次出陣與峇里島峰會不同者為布雷納德、柯瑞、貝莎蘭及戴維斯；中方則換上蔡奇、江金權、鄭柵潔、藍佛安、王文濤。

習近平 中共 拜登

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