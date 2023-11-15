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APEC前喊淨化舊金山 紐森挨轟 「為了中國修容」

襲擊裴洛西丈夫 嫌犯出庭聲淚俱下：想改變腐敗的政府

習近平下榻瑞吉酒店 金山市中心安保再升級

記者李怡／舊金山報導
市內負責會場保安的特勤人員。（記者李怡／攝影）
市內負責會場保安的特勤人員。（記者李怡／攝影）

中國國家主席習近平於14日下午2時30分抵達舊金山國際機場，3時30分下榻位於亞太經濟合作組織(APEC)峰會會場馬士孔尼國際會議中心東側的瑞吉（St. Regis）酒店。 隨著習近平的到訪，舊金山市中心安保等級再度升級。

這是習近平時隔六年半再訪美國，今天將與拜登總統舉行兩國元首第二度會面，也將出席亞太經合組織第30次領導人非正式會議。

美國財政部長葉倫、加州州長紐森、美國駐華大使伯恩斯等高級官員到機場接機。

歡迎習近平抵達舊金山的當地華人華僑。（記者李怡／攝影）
歡迎習近平抵達舊金山的當地華人華僑。（記者李怡／攝影）

出現終結共產黨布條

習近平下榻的飯店外，出現抗議人士，也有歡迎他的團體。

民運人士周鋒鎖等人早上在東灣小型機場，以飛機拉開「終結共產黨」的巨型橫幅，據抗議人士指出，有300多名中方支持者前往機場迎接習近平。

瑞吉酒店前的Mission街部署了舊金山市警、加州公路巡邏警、聯邦特勤局警察、舊金山縣警以及騎警等近千名警力，駐守在酒店周圍路段。

戒備森嚴增加十倍

以習近平下榻的酒店和馬士孔尼會議中心為核心的外延三條街，均加強部署了警力。 據會議中心志願者透露，14日當天市中心的安全級別，森嚴程度是APEC會議開始前幾天的十倍級。

記者觀察到，會議中心前的戒嚴柵欄也由前幾天的可視鐵絲網圍欄，又加固了一層黑色圍擋。 13日晚間，多輛運輸車輛運載路障到會議中心，以加強市中心道路的封閉和保全工作。 市中心芳草地藝術中心廣場增加了圍擋，並有加州公路巡警駐守。

安全戒嚴圍欄增加了一層遮擋。（記者李怡／攝影）
安全戒嚴圍欄增加了一層遮擋。（記者李怡／攝影）

在習近平下榻飯店前的五個小時，與飯店一路之隔對面的廣場上，已聚集了眾多列隊歡迎的華人華僑，以及等待拍攝的媒體。

預計15日隨著安保等級的提升，舊金山市區的道路將面臨更大的挑戰。 交通局表示，周三早上5時開始關閉第五街和第六街通往SOMA 的出口匝道，國際會議中心安全區，將阻止大多數車輛進入市場街、第二街和第五街為界線的區域。

安全戒嚴圍欄增加了一層遮擋。（記者李怡／攝影）
安全戒嚴圍欄增加了一層遮擋。（記者李怡／攝影）

習近平下榻酒店前的巡邏警察和特勤人員。（記者李怡／攝影）
習近平下榻酒店前的巡邏警察和特勤人員。（記者李怡／攝影）

會議中心附近的舊金山騎警。（記者李怡／攝影）
會議中心附近的舊金山騎警。（記者李怡／攝影）

會議安全區內的安保。（記者李怡／攝影）
會議安全區內的安保。（記者李怡／攝影）

習近平 舊金山 加州

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