習近平下榻瑞吉酒店 金山市中心安保再升級
中國國家主席習近平於14日下午2時30分抵達舊金山國際機場，3時30分下榻位於亞太經濟合作組織(APEC)峰會會場馬士孔尼國際會議中心東側的瑞吉（St. Regis）酒店。 隨著習近平的到訪，舊金山市中心安保等級再度升級。
這是習近平時隔六年半再訪美國，今天將與拜登總統舉行兩國元首第二度會面，也將出席亞太經合組織第30次領導人非正式會議。
美國財政部長葉倫、加州州長紐森、美國駐華大使伯恩斯等高級官員到機場接機。
出現終結共產黨布條
習近平下榻的飯店外，出現抗議人士，也有歡迎他的團體。
民運人士周鋒鎖等人早上在東灣小型機場，以飛機拉開「終結共產黨」的巨型橫幅，據抗議人士指出，有300多名中方支持者前往機場迎接習近平。
瑞吉酒店前的Mission街部署了舊金山市警、加州公路巡邏警、聯邦特勤局警察、舊金山縣警以及騎警等近千名警力，駐守在酒店周圍路段。
戒備森嚴增加十倍
以習近平下榻的酒店和馬士孔尼會議中心為核心的外延三條街，均加強部署了警力。 據會議中心志願者透露，14日當天市中心的安全級別，森嚴程度是APEC會議開始前幾天的十倍級。
記者觀察到，會議中心前的戒嚴柵欄也由前幾天的可視鐵絲網圍欄，又加固了一層黑色圍擋。 13日晚間，多輛運輸車輛運載路障到會議中心，以加強市中心道路的封閉和保全工作。 市中心芳草地藝術中心廣場增加了圍擋，並有加州公路巡警駐守。
在習近平下榻飯店前的五個小時，與飯店一路之隔對面的廣場上，已聚集了眾多列隊歡迎的華人華僑，以及等待拍攝的媒體。
預計15日隨著安保等級的提升，舊金山市區的道路將面臨更大的挑戰。 交通局表示，周三早上5時開始關閉第五街和第六街通往SOMA 的出口匝道，國際會議中心安全區，將阻止大多數車輛進入市場街、第二街和第五街為界線的區域。
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