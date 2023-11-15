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襲擊裴洛西丈夫 嫌犯出庭聲淚俱下：想改變腐敗的政府

「拿起電話就打通」拜登強調拜習會目標：恢復美中正常對話

特派記者張文馨／舊金山報導
拜登總統在拜習會之前呼籲恢復美中兩國高層溝通，可以隨時拿起電話就通話。圖為去年7月兩國領袖曾經視訊，但在眾院前議長裴洛西去年8月訪問台灣後，美中的高層溝通就中斷了。（路透）
拜登總統在拜習會之前呼籲恢復美中兩國高層溝通，可以隨時拿起電話就通話。圖為去年7月兩國領袖曾經視訊，但在眾院前議長裴洛西去年8月訪問台灣後，美中的高層溝通就中斷了。（路透）

拜習會15日即將在舊金山登場，美國總統拜登14日在白宮表示，目標是恢復美中正常的對話溝通，在危機發生時可以拿起電話就打通，確保軍方接觸暢通無虞。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）今天被問及此事時重申，美國一中政策不變，也不支持台灣獨立。美方期望見到台灣民主持續蓬勃發展，不希望見到片面解決兩岸緊張局勢或片面改變現狀，不樂見武力改變現狀。

至於拜登是否會與台灣代表團會晤，柯比表示，目前除了與習近平的雙邊會談外，沒有其他雙邊會談或場邊會談可以公布。

白宮資深官員表示，張忠謀和美方官員的互動會依循往例。張忠謀2018年在APEC期間會晤美國時任副總統潘斯，2022年會晤現任副總統賀錦麗，都是領袖代表。

拜登說，美國沒打算要與中國脫鉤，他的目標是改善對中關係。

拜登提到中方的經濟成長困境，他說，若中國老百姓能有著不錯薪水的工作，對大家都好。

「但我不會繼續支持為了在中國投資，我們必須交出所有商業機密的立場。」拜登說。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）13日預告，拜習會將討論雙邊關係中最基本的要素，包含強化開放的溝通管道、負責任管理競爭以避免衝突，以及台海和平穩定的願景。

蘇利文臚列可能談到的重要議題包含台海、軍事溝通對話、人工智慧（AI）、俄烏戰爭和中東局勢。

拜登 白宮 柯比

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