APEC部長級會 兩岸代表團同場 未見互動

中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文（左），與香港商務及經濟發展局局長丘應樺（右）互動熱烈。（記者劉先進 ／攝影）

國務卿布林肯 ( Antony Blinken )14日在部長級會議上說，在APEC會議舉行30年來，該亞太地區國內生產總值從19兆增至52.8兆。人均收入增長約四倍，使數百萬人擺脫貧困，形成了一個蓬勃發展的中產階級。亞太經合組織的21個成員經濟體目前占世界人口的 40%。生產全球貿易的一半，創造全球60%的商品和服務。

美國國務卿布林肯( Antony Blinken )說，美國相信這一願景，規則可以透明地達成和公平地適用；貨物、思想和人員可以合法和自由地流動。（記者劉先進 ／攝影）

布林肯與貿易代表（USTR）戴琪 （Katherine Tai）共同舉行記者會，場中有各國代表，包括兩岸的代表官員。

華裔貿易代表戴琪說，亞太地區面臨挑戰，包括脆弱的供應鏈、日益加劇的不平等和經濟不安全、不斷惡化的氣候危機、不斷加劇的地緣政治緊張局勢。（記者劉先進 ／攝影）

中國商務部 國際貿易談判代表兼副部長王受文，與香港商務及經濟發展局局長丘應樺的座位相鄰，正對記者席的中間位置。台灣代表團席位位於斜對面。王受文、丘應樺不時與其他部長級官員握手、交流。中方4個代表會前還站在一起讓記者拍攝合影，布林肯講話時，王受文低頭記錄。台灣行政院政務委員、對外經貿談判辦公室總談判代表鄧振中，到達會場較晚。他與國發會主委龔明鑫少見與其他團代表交流，也鮮見其他代表團過來主動溝通。鄧振中會前有時和旁邊與會人士談話，表情放鬆。

台灣行政院政委、對外經貿談判辦公室總談判代表鄧振中，與一旁與會人士交流。（記者劉先進 ／攝影）

布林肯表示，「美國相信這一願景：各經濟體可以自由選擇道路和夥伴；問題可公開處理；規則可以透明地達成和公平地適用；貨物、思想和人員可以合法和自由地流動。」

貿易代表戴琪說，亞太地區有著深厚的人與人之間的紐帶，歷史訴說著集體的韌性和力量。 在一次又一次的人為和自然災難中，亞太經濟體為人民和繁榮共同挺過難關。