我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

APEC前喊淨化舊金山 紐森挨轟 「為了中國修容」

襲擊裴洛西丈夫 嫌犯出庭聲淚俱下：想改變腐敗的政府

APEC部長級會 兩岸代表團同場 未見互動

記者劉先進／舊金山報導
中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文（左），與香港商務及經濟發展局局長丘應樺（右）互動熱烈。（記者劉先進 ／攝影）
中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文（左），與香港商務及經濟發展局局長丘應樺（右）互動熱烈。（記者劉先進 ／攝影）

國務卿布林肯( Antony Blinken )14日在部長級會議上說，在APEC會議舉行30年來，該亞太地區國內生產總值從19兆增至52.8兆。人均收入增長約四倍，使數百萬人擺脫貧困，形成了一個蓬勃發展的中產階級。亞太經合組織的21個成員經濟體目前占世界人口的 40%。生產全球貿易的一半，創造全球60%的商品和服務。

美國國務卿布林肯( Antony Blinken )說，美國相信這一願景，規則可...
美國國務卿布林肯( Antony Blinken )說，美國相信這一願景，規則可以透明地達成和公平地適用；貨物、思想和人員可以合法和自由地流動。（記者劉先進 ／攝影）

布林肯與貿易代表（USTR）戴琪（Katherine Tai）共同舉行記者會，場中有各國代表，包括兩岸的代表官員。

華裔貿易代表戴琪說，亞太地區面臨挑戰，包括脆弱的供應鏈、日益加劇的不平等和經濟不...
華裔貿易代表戴琪說，亞太地區面臨挑戰，包括脆弱的供應鏈、日益加劇的不平等和經濟不安全、不斷惡化的氣候危機、不斷加劇的地緣政治緊張局勢。（記者劉先進 ／攝影）

中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文，與香港商務及經濟發展局局長丘應樺的座位相鄰，正對記者席的中間位置。台灣代表團席位位於斜對面。王受文、丘應樺不時與其他部長級官員握手、交流。中方4個代表會前還站在一起讓記者拍攝合影，布林肯講話時，王受文低頭記錄。台灣行政院政務委員、對外經貿談判辦公室總談判代表鄧振中，到達會場較晚。他與國發會主委龔明鑫少見與其他團代表交流，也鮮見其他代表團過來主動溝通。鄧振中會前有時和旁邊與會人士談話，表情放鬆。

台灣行政院政委、對外經貿談判辦公室總談判代表鄧振中，與一旁與會人士交流。（記者劉...
台灣行政院政委、對外經貿談判辦公室總談判代表鄧振中，與一旁與會人士交流。（記者劉先進 ／攝影）

布林肯表示，「美國相信這一願景：各經濟體可以自由選擇道路和夥伴；問題可公開處理；規則可以透明地達成和公平地適用；貨物、思想和人員可以合法和自由地流動。」

貿易代表戴琪說，亞太地區有著深厚的人與人之間的紐帶，歷史訴說著集體的韌性和力量。 在一次又一次的人為和自然災難中，亞太經濟體為人民和繁榮共同挺過難關。

布林肯 戴琪 商務部

上一則

互罵不斷… 眾院共和黨「幼稚」內訌 華郵：議員如高中生打鬧

下一則

華郵：習近平面臨掌權「最脆弱時刻」亟需拜習會

延伸閱讀

APEC部長級會 布林肯戴琪談公平願景 中國代表團認真記錄

APEC部長級會 布林肯戴琪談公平願景 中國代表團認真記錄
美國之音：拜登習近平將在費羅麗莊園會談4小時

美國之音：拜登習近平將在費羅麗莊園會談4小時
拜習會前夕 美國會年度報告指互動改變不了中國

拜習會前夕 美國會年度報告指互動改變不了中國
拜登：我見習近平的目標 是恢復美中正常溝通

拜登：我見習近平的目標 是恢復美中正常溝通

熱門新聞

紐約市在現成的庇護場所之外，還搭建了帳篷城收容新移民。(路透)

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

2023-11-13 09:16
美國國防官員證實，美軍一架MQ-9「死神」無人機8日在葉門附近的國際空域遭擊落。（美聯社）

葉門叛軍出手 擊落美軍造價3000萬MQ-9「死神」無人機

2023-11-08 20:08
前總統川普陣營表示，川普明年若再度當選總統，將在全美大規模搜捕無證移民，每年加速驅逐數百萬人，並以多種方式嚴格限制合法和非法移民。圖為川普11日在新罕布夏州造勢。(路透)

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

2023-11-12 10:35
華女李梅(Mei Li，音譯)被殺害後分屍，並丟在垃圾箱中。她涉有重嫌的35歲丈夫塞繆爾．哈斯凱爾，已被警方逮捕。(LAPD警察局)

洛城華女疑遭夫分屍丟垃圾箱 父母恐也遇害 夫已被捕

2023-11-10 01:30
連鎖健檢中心Prenuvo推出全身磁振造影(MRI)掃描健檢，想預約的客戶要等候三個月。(取自Prenuvo)

MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月

2023-11-12 10:47
工作人員8日正將裝有熊貓「添添」的箱櫃送上車，運往機場，準備登機返回中國。(美聯社)

1隻不留…所有熊貓明年離美 美中關係「敲響警鐘」

2023-11-08 22:25

超人氣

更多 >
秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟

秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟
哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行
疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死
逾四成美國人 不知自己罹患這種病

逾四成美國人 不知自己罹患這種病
習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機