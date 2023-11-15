華郵：習近平面臨掌權「最脆弱時刻」亟需拜習會

中國國家主席習近平 15日將與拜登 總統舉行高峰會；華盛頓郵報14日指出，近數十年內中國最強勢領袖的習近平目前面臨掌權11年最脆弱時刻，亟需對國內、全世界展示自己有能力管理中國最重要的對美關係，因此會樂於舒緩兩國緊張；美中關係目前為1979年關係正常化以來最差。

拜習兩人將趁亞太經合會峰會舉行場邊高峰會，克萊蒙特麥肯納學院(Claremont McKenna College)政治學者裴敏欣(Minxin Pei)表示，習近平比起拜登更需要這次會議，展現他受尊重、有地位，習目前的處境肯定比去年11月更糟。

拜登上次與習近平會面，是去年11月20國集團(G20)在印尼峇里島舉行的峰會，當時習近平姿態甚高。中國正放寬新冠疫情 防控，中國經濟有望迅速拉抬。疫情期間，習都留在中國，峇里島峰會時終於返回國際舞台，與20多國領袖會見。中方掛在嘴邊口號是東升西降；西方指的是美國。

但一年來局勢大為改觀。習在中共體制內的地位顯然不容懷疑，去年10月他取得第三個任期，中共高層都由他的人馬出任，但現在，習近平處於上任以來最艱困時刻。

習採取嚴峻的新冠清零政策，極不受歡迎，因此碰到白紙運動這個天安門事件以來最大的街頭運動；接下來防疫政策180度大轉彎，中國人民死於新冠的人數不詳。

外界本預料中國經濟在解封後會快速反彈，結果沒有發生；中國國內與國外對其經濟信心都告下降，讓習疲於因應；中國房市爆雷、年輕人失業率奇高，因此「躺平」的聲音不斷，不願婚嫁、生育下一代，以資抗議。

因為中國對民營企業管制趨嚴，另以間諜罪名大肆掃蕩外資企業，致外國投資及企業信心大降；中國目睹近些年來規模最大的資本外逃。

凡此種種，意味中國今年無法達成5%的經濟成長目標；5%已是30年來最低的設定。

外部環境也告轉劣。世界最大的美中兩國關係緊張白熱化，科技戰由半導體到電動車電池所需的稀土元素都開打，經濟方面僵持不下，連直接軍事衝突的危機都上升。

裴敏欣表示，習近平面臨的危局是對他的不滿有多深多廣。局勢若繼續走下坡，發生惡性循環，人民會更加質疑他的領導，權威進一步流失，政策影響力減少，地位會更加不穩固。