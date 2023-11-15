我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

APEC前喊淨化舊金山 紐森挨轟 「為了中國修容」

襲擊裴洛西丈夫 嫌犯出庭聲淚俱下：想改變腐敗的政府

華郵：習近平面臨掌權「最脆弱時刻」亟需拜習會

編譯潘勛／綜合14日電

中國國家主席習近平15日將與拜登總統舉行高峰會；華盛頓郵報14日指出，近數十年內中國最強勢領袖的習近平目前面臨掌權11年最脆弱時刻，亟需對國內、全世界展示自己有能力管理中國最重要的對美關係，因此會樂於舒緩兩國緊張；美中關係目前為1979年關係正常化以來最差。

拜習兩人將趁亞太經合會峰會舉行場邊高峰會，克萊蒙特麥肯納學院(Claremont McKenna College)政治學者裴敏欣(Minxin Pei)表示，習近平比起拜登更需要這次會議，展現他受尊重、有地位，習目前的處境肯定比去年11月更糟。

拜登上次與習近平會面，是去年11月20國集團(G20)在印尼峇里島舉行的峰會，當時習近平姿態甚高。中國正放寬新冠疫情防控，中國經濟有望迅速拉抬。疫情期間，習都留在中國，峇里島峰會時終於返回國際舞台，與20多國領袖會見。中方掛在嘴邊口號是東升西降；西方指的是美國。

但一年來局勢大為改觀。習在中共體制內的地位顯然不容懷疑，去年10月他取得第三個任期，中共高層都由他的人馬出任，但現在，習近平處於上任以來最艱困時刻。

習採取嚴峻的新冠清零政策，極不受歡迎，因此碰到白紙運動這個天安門事件以來最大的街頭運動；接下來防疫政策180度大轉彎，中國人民死於新冠的人數不詳。

外界本預料中國經濟在解封後會快速反彈，結果沒有發生；中國國內與國外對其經濟信心都告下降，讓習疲於因應；中國房市爆雷、年輕人失業率奇高，因此「躺平」的聲音不斷，不願婚嫁、生育下一代，以資抗議。

因為中國對民營企業管制趨嚴，另以間諜罪名大肆掃蕩外資企業，致外國投資及企業信心大降；中國目睹近些年來規模最大的資本外逃。

凡此種種，意味中國今年無法達成5%的經濟成長目標；5%已是30年來最低的設定。

外部環境也告轉劣。世界最大的美中兩國關係緊張白熱化，科技戰由半導體到電動車電池所需的稀土元素都開打，經濟方面僵持不下，連直接軍事衝突的危機都上升。

裴敏欣表示，習近平面臨的危局是對他的不滿有多深多廣。局勢若繼續走下坡，發生惡性循環，人民會更加質疑他的領導，權威進一步流失，政策影響力減少，地位會更加不穩固。

習近平 拜登 疫情

上一則

APEC部長級會 兩岸代表團同場 未見互動

下一則

合作打擊芬太尼 美擬解除中國物證鑑定中心制裁

延伸閱讀

習近平下榻瑞吉酒店 舊金山市中心安保再升級

習近平下榻瑞吉酒店 舊金山市中心安保再升級
南加僑界近千人 遠赴舊金山歡迎習近平

南加僑界近千人 遠赴舊金山歡迎習近平
習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機
美國之音：拜登習近平將在費羅麗莊園會談4小時

美國之音：拜登習近平將在費羅麗莊園會談4小時

熱門新聞

紐約市在現成的庇護場所之外，還搭建了帳篷城收容新移民。(路透)

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

2023-11-13 09:16
美國國防官員證實，美軍一架MQ-9「死神」無人機8日在葉門附近的國際空域遭擊落。（美聯社）

葉門叛軍出手 擊落美軍造價3000萬MQ-9「死神」無人機

2023-11-08 20:08
前總統川普陣營表示，川普明年若再度當選總統，將在全美大規模搜捕無證移民，每年加速驅逐數百萬人，並以多種方式嚴格限制合法和非法移民。圖為川普11日在新罕布夏州造勢。(路透)

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

2023-11-12 10:35
華女李梅(Mei Li，音譯)被殺害後分屍，並丟在垃圾箱中。她涉有重嫌的35歲丈夫塞繆爾．哈斯凱爾，已被警方逮捕。(LAPD警察局)

洛城華女疑遭夫分屍丟垃圾箱 父母恐也遇害 夫已被捕

2023-11-10 01:30
連鎖健檢中心Prenuvo推出全身磁振造影(MRI)掃描健檢，想預約的客戶要等候三個月。(取自Prenuvo)

MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月

2023-11-12 10:47
工作人員8日正將裝有熊貓「添添」的箱櫃送上車，運往機場，準備登機返回中國。(美聯社)

1隻不留…所有熊貓明年離美 美中關係「敲響警鐘」

2023-11-08 22:25

超人氣

更多 >
秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟

秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟
哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行
疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死
逾四成美國人 不知自己罹患這種病

逾四成美國人 不知自己罹患這種病
習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機