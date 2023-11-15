拜習會前夕 22名參議員籲拜登 勿對台議題讓步

拜習會前夕，參院外委會首席議員里契15日率領21名共和黨籍參議員發布聯合聲明，呼籲拜登勿在美國對台政策上做出任何讓步。（美聯社）

拜習會15日登場，近四分之一、22名聯邦參議員 14日發布聯合聲明，呼籲拜登 勿在台灣議題上讓步，指確保台灣獲得嚇阻中共侵略的能力與訓練，是美國當務之急。

拜登總統與中國國家主席習近平預計15日於舊金山灣區的費羅麗莊園會晤四小時。這是兩人繼去年11月印尼峇里島會談後，第二次面對面會晤。

拜習會前夕，參院外委會首席議員里契(Jim Risch)15日率領21名共和黨籍參議員發布聯合聲明，呼籲拜登勿在美國對台政策上做出任何讓步。

參議員們表示，若拜登政府在如台灣議題上讓步，將是美中競爭間另一項重大錯誤。

他們說：「很少議題比確保台灣擁有嚇阻中國侵略的能力與訓練還急迫，這攸關美國重大國家與經濟安全利益，以及整個印太區域的未來。」

參議員們也批評拜登在中國未釋放遭不當關押美國公民 ，或在鴉片類藥物芬太尼 (fentanyl)上做出承諾前就同意再度與習近平會面，指此決定「令人震驚」(astounding)。

他們強調，失衡經濟往來不應比確保美國公民林大衛、李凱和史威登(Mark Swidan)的獲釋還重要。

資深官員近日在一場背景簡報會指出，美中領導人預期會討論雙方分歧議題，包括人權、台海、南海以及為美國企業與勞工提供公平、公正競爭環境等。

官員表示，美方會利用機會向中國重申美國「一中政策」，重申美方不支持台灣獨立的長期政策，並向中國表明任何對台灣選舉的行動或干涉，都將引發美方極度強烈的關切。