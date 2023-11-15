拜習會登場 將在舊金山費羅麗莊園會談4小時
美國總統拜登與中國國家主席習近平今天（15日）在舊金山的會晤，已選定在占地超過兩百公頃的費羅麗莊園（Filoli estate），兩人預計會談四小時，午間兩人還會共進工作午餐，晚間習近平擬出席兩場會有美國商界及文化人士在場的活動。
拜登與習近平14日已分別抵達舊金山，這是繼去年11月兩人在印尼峇里島見面後，第二度的美中領袖會面。峇里島的20國集團（G20）峰會，拜習場邊會談共晤談了3.5小時，今天預計4小時，由於美中關係時緊時鬆，且議題廣泛，格外受到國際矚目。
共進工作午餐、小徑散步
據美國之音(VOA)14日獨家報導，拜習峰會選定在舊金山南部的費羅麗莊園，這座頗具歷史的莊園面積265公頃，風光秀麗，園中有一座喬治亞式復興風格的豪宅，以及多個英式花園，還有一條長達1.6公里的小徑。相當具有隱密性，也容易維安。
美國之音報導，拜習今天的會晤將包括一場工作午餐、共同在莊園散步，以及只有國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）和國務卿布林肯（Antony Blinken）參加的小型會談。其他高層官員將就不同的特別議題舉行單獨的會晤。
習另將晤商界並發表演說
今天稍晚，習近平還預計出席有美國商界代表和文化領袖參加的兩場活動。據一位受邀的與會者向美國之音透露，美國一名官員將介紹習近平出場，習將發表演說，主題為「致美國及中國人民」。
一名美國資深官員最近被問到拜習會的安排時，告訴美國之音，「我們預留了部分時間讓兩位領導人坐下來，就美中面對的廣泛全球和雙邊議題，進行深入的對話」。
報導指出，中方官員向美方提出要求，希望拜習會能夠在亞太經濟合作會議（APEC）峰會舉行地之外另選場地，並希望此次對話的時間，能超出去年11月兩人在印尼峇里島會晤的時間。
報導說，美中雙方在台灣和其他議題上意見分歧，美國認為目標是負責任地管理與中國競爭，北京則稱世界兩個最大經濟體的關係，「不該用競爭定義」。
美呼籲中國勿干預台灣選舉
台灣將在明年1月舉行總統大選，美國警告中國不要干預台灣選舉，強調此舉將引發強烈關切。美國也對中國軍方在台灣大選前，增加台海周邊軍事行動表達嚴重關切，表示這是危險和挑釁的行為。
另一名資深官員提到，美國將尋求與過去不同的實質性成果。美國之音引述南華早報指出，拜登和習近平預計將同意限制人工智慧被用在核武上。
「我們預留了部分時間讓兩位領導人坐下來就美中面對的範圍廣泛的全球和雙邊議題進行深入的對話，」一位美國高層官員最近在被問及拜習峰會的具體安排時對記者說。
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