拜習會登場 將在舊金山費羅麗莊園會談4小時

費羅麗莊園環境隱密優雅。(費羅麗莊園官網)

美國總統拜登 與中國國家主席習近平 今天（15日）在舊金山 的會晤，已選定在占地超過兩百公頃的費羅麗莊園（Filoli estate），兩人預計會談四小時，午間兩人還會共進工作午餐，晚間習近平擬出席兩場會有美國商界及文化人士在場的活動。

拜登與習近平14日已分別抵達舊金山，這是繼去年11月兩人在印尼峇里島見面後，第二度的美中領袖會面。峇里島的20國集團（G20）峰會，拜習場邊會談共晤談了3.5小時，今天預計4小時，由於美中關係時緊時鬆，且議題廣泛，格外受到國際矚目。

中國國家主席習近平抵達舊金山，預定今天上午舉行第二度的「拜習會」，國際矚目。(Getty Images) 拜登總統14日抵達飛抵舊金山，他強調與習近平會面最重要是恢復美中兩國溝通及對話。（路透）

共進工作午餐、小徑散步

據美國之音(VOA)14日獨家報導，拜習峰會選定在舊金山南部的費羅麗莊園，這座頗具歷史的莊園面積265公頃，風光秀麗，園中有一座喬治亞式復興風格的豪宅，以及多個英式花園，還有一條長達1.6公里的小徑。相當具有隱密性，也容易維安。

美國之音報導，拜習今天的會晤將包括一場工作午餐、共同在莊園散步，以及只有國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）和國務卿布林肯（Antony Blinken）參加的小型會談。其他高層官員將就不同的特別議題舉行單獨的會晤。

拜習會選在舊金山南部的費羅麗莊園舉行。超過二百公頃的莊園，兼具隱密和安全。（Getty Images）

習另將晤商界並發表演說

今天稍晚，習近平還預計出席有美國商界代表和文化領袖參加的兩場活動。據一位受邀的與會者向美國之音透露，美國一名官員將介紹習近平出場，習將發表演說，主題為「致美國及中國人民」。

一名美國資深官員最近被問到拜習會的安排時，告訴美國之音，「我們預留了部分時間讓兩位領導人坐下來，就美中面對的廣泛全球和雙邊議題，進行深入的對話」。

報導指出，中方官員向美方提出要求，希望拜習會能夠在亞太經濟合作會議（APEC）峰會舉行地之外另選場地，並希望此次對話的時間，能超出去年11月兩人在印尼峇里島會晤的時間。

報導說，美中雙方在台灣和其他議題上意見分歧，美國認為目標是負責任地管理與中國競爭，北京則稱世界兩個最大經濟體的關係，「不該用競爭定義」。

美呼籲中國勿干預台灣選舉

台灣將在明年1月舉行總統大選，美國警告中國不要干預台灣選舉，強調此舉將引發強烈關切。美國也對中國軍方在台灣大選前，增加台海周邊軍事行動表達嚴重關切，表示這是危險和挑釁的行為。

另一名資深官員提到，美國將尋求與過去不同的實質性成果。美國之音引述南華早報指出，拜登和習近平預計將同意限制人工智慧被用在核武上。