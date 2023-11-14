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拜習會可能談論議題一覽 台灣、俄烏戰爭與AI全入列

中央社／洛杉磯14日綜合外電報導
美國總統拜登（右）和中國國家主席習近平（左）將在APEC峰會登場前會晤。（Getty Images）
美國總統拜登（右）和中國國家主席習近平（左）將在APEC峰會登場前會晤。（Getty Images）

美國總統拜登和中國國家主席習近平明天將在舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會登場前會晤，兩人討論議題預料將包括台灣、中東衝突、俄烏戰爭、人工智慧以及貿易。

路透報導，身為全球前兩大經濟體領袖的拜登和習近平已認識彼此十多年，且自從拜登2021年1月就任美國總統以來，已在6次的互動中累積了數小時的對話。然而，拜登入主白宮後僅與習近平面對面會晤過一次，習近平則是自2017年美國仍由川普當家時即未曾訪美。

拜習可能談論的議題有哪些？

拜習會將在舊金山灣區（Bay Area）舉行，美聯社引述3名不具名高階政府官員說法報導，地點是在費羅麗莊園（Filoli）。

白宮表示，這次會晤的目的在於加強溝通，避免一場激烈競爭對立關係轉變成衝突。這場會面預料將涉及多項全球議題，包括中東衝突、俄羅斯入侵烏克蘭、北韓與俄國的關係、台灣、人權、人工智慧（AI），也將包括「公平的」貿易和經濟關係。

拜登料將告訴習近平，面對中國針對台灣以及在南海和東海的施壓，美國仍將維持承諾與印太地區的盟友和夥伴站在同一陣線。美國官員表示，拜登也將對菲律賓的安全表達具體承諾。

外界可預期他們取得哪些協議？

白宮表示，華府尋求具體成果，並希望在與中國重建軍事關係，以及在打擊強效類鴉片藥物芬太尼（fentanyl）上取得進展。芬太尼已成為美國一大問題，因此任何有關芬太尼的協議，都可能意味著華府必須以取消對中國公安部法醫研究所的制裁來作為交換條件。

拜登今天表示，他的目標將會是恢復美中正常溝通，包括兩方軍事聯繫。

鑒於台灣即將於明年初舉行大選，政治分析家預料，中國將尋求美國保證，美方將不會做出任何鼓勵台獨的舉措，而習近平也將希望說服拜登放寬關稅以及各項意在阻止先進半導體運往中國的出口管制措施。

兩位領袖可能會聚焦增加美中之間商業航班的計畫。政策專家團表示，兩人可能會採取行動來鬆綁記者簽證的限制，這對雙方都有好處。

拜登也料將呼籲中國對伊朗發揮影響力，要伊朗切勿擴大中東衝突。

然而，沒有人預期美中關係能重新啟動，也不預期能取得任何可以劇烈改變彼此看法的重大協議。華府「新美國安全中心」（CNAS）執行長方登（Richard Fontaine）說：「我們仍處於一個持久的競爭和緊張時期。」他表示，拜習會「不會有任何重大突破，不會有任何實質改變」。

拜習會對市場的影響為何？

市場參與者將密切關注拜習會，藉此評估美中政府之間的情緒。

APEC的21個會員體及世界各國都希望美中之間的緊張局勢降溫，而這方面的進展將取得正面評價。然而，政治分析家表示，氛圍有任何起色都會被視為是暫時性的。明年初的台灣大選，以及明年11月可能看到川普回歸的美國大選，勢必會讓明年成為一個充滿不確定性的一年。

拜登 習近平 拜習會

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