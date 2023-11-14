習近平行程保密到家 傳下榻的酒店全包布篷 四周架設鐵網

據傳習近平將下榻St. Regis酒店，有記者前去詢問，有人出面制止拍照，並稱酒店一樓已被全部包下。(記者張文馨／攝影)

雖然美國和中國的官方都已宣布拜登總統和習近平 主席15日在舊金山 會面，但中方對於習近平的行程保密到家，不僅下榻的酒店一樓全部架起白色布篷與外部隔絕，甚至當地僑領也都只接到「原地待命」的指令，完全沒有提供時間和地點，充滿了懸疑。

酒店周遭現零星抗議

據了解，在亞太經合會（APEC ）期間，中國國家主席習近平除了與美國總統拜登見面，預計也會舉行晚宴宴請美國商界和部分僑領，但中方在行程上特別保密。有僑領對本報表示，安保級別幾乎是最高等級，礙於規定，不能透露太多細節。

13日下午2時左右，St. Regis酒店對面曾出現大批華裔群眾，為次日中方代表團到達提前踩點，其中分為歡迎團體和抗議團體，雙方並未發生衝突。舊金山警長史考特（Bill Scott）此前預計，APEC期間會發生許多抗議活動，警方的首要目標是將抗議維持在和平、相互尊重的程度內，任何暴力、損害公物的行為將遭到警方逮捕。

警方在酒店四周加強戒備。(記者張文馨／攝影)

傳下榻St. Regis酒店

盛傳習近平將下榻APEC領袖會議會場附近的St. Regis酒店，飯店的車道13日架起了白色布篷，並在二樓落地玻璃貼上霧面貼紙遮擋外界視線。周圍多處也都設置鐵網，隨時可以隔離群眾。

13日有台灣記者靠近酒店拍照和錄音，遭到中國大陸籍人士關切，稱他們已包下全棟酒店，這裡屬於私人財產，要求刪除照片和影片。在酒店周邊則有零星示威，13日上午有一名外國人士舉著一幅「中國有集中營」的海報經過，在飯店略做停留就離開，並未與中方或飯店人員衝突。

目前僅知習近平與拜登將在15日會面，但具體地點並未公布。媒體也報導習近平將宴請美國商界和僑領，一個座席2000美元，但具體時間地點也仍未證實。

華埠無奈休業一周

根據早前舊金山市政府發布的預期數據顯示，本次峰會將為當地經濟帶來5000萬元的收益。 但據本報記者了解，會議期間因受到道路戒嚴及公共交通改道行駛影響，到訪舊金山的客流稀少，諸多華埠與當小商業主被迫選擇休業一星期。

灣區不少僑領表示，此次習近平訪問的安保級別非常高，「除了少數核心圈子的人，多數參與者都只是得到通知說，有大人物過來，但沒有說是誰，也沒有說具體時間和具體地點，很多僑社人士都是原地待命，等待通知。」

有知情人士表示，已經收到習近平晚宴邀請，且中方也在積極組織機場歡迎的人群。所有參與者，都必須上繳護照號碼，以便背景審查，可見中方對此次安保的重視程度。

記者13日實地走訪APEC會場周邊，人行道已架起高達14呎的鐵絲圍欄，路段包括習近平可能下榻的酒店St. Regis。當地民眾表示，因為習近平要到訪舊金山，才會在相關路段設置鐵絲網。但負責APEC峰會安保工作的聯邦特勤局助理探員布朗（Jeremy Brown）表示，APEC峰會屬於國家特殊安全事件，不會因「拜習會」或任何一國領導人改變安保佈置，其任務就是保護所有與會者的安全。