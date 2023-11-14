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警告習勿介入台大選？蘇利文：拜登有機會自己對習近平說

特派記者張文馨／舊金山報導
拜習會15日登場，但會後不會發表共同聲明，兩人也不會共進晚餐。（美聯社）
拜習會15日登場，但會後不會發表共同聲明，兩人也不會共進晚餐。（美聯社）

美中元首峰會15日在舊金山登場，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）13日說，預期兩人會討論雙邊關係中最基本的要素，包含強化開放的溝通管道、負責任管理競爭以避免衝突，以及台海和平穩定的願景。

不發聯合聲明、不共進晚餐

英國金融時報13日報導，拜習會後不會發表聯合聲明。白宮國安會前東亞事務資深主任韋德寧表示，這顯示「雙方在根本性問題上仍歧見甚深」。美中關係冰冷的另一項信號，就是拜習兩人會談後不會共進晚餐。習近平將與美國企業主管餐會，希望能緩和企業界對投資中國的憂慮。

美國官員表示，拜登將重申「一個中國」政策，但會對習近平明確表示如果中國政治介入台灣選舉，「將引發美國極度強烈的關切」。

被問到拜登總統是否會當面警告中國國家主席習近平「不要介入台灣大選」，蘇利文拒絕證實，他說，拜登有機會自己對習近平說，而不是由他在講台上談這件事。

國安顧問蘇利文表示，台灣問題和台海安全，一定會在拜習會中討論。（美聯社）
國安顧問蘇利文表示，台灣問題和台海安全，一定會在拜習會中討論。（美聯社）

蘇：何時恢復軍事對話 要問中

至於美中何時能恢復軍事溝通對話，蘇利文說，這要問北京，美國一直都做好恢復軍事溝通管道的準備，無論雙邊關係發生何事，都應該穩定維持這些軍事聯繫，拜登也會在會後說明是否取得進展。

對於當前的美中關係，蘇利文說，這是複雜的競爭關係，若管理失當就很容易陷入衝突或對抗；美方認為透過密集的外交能夠管理這樣激烈的競爭，且積極尋求在雙邊利益重疊的領域能採取行動獲得進展，例如在對抗鴉片類藥物芬太尼（Fentanyl）氾濫的合作。

除了印太區域，蘇利文說，拜登也會當面對習近平提到，伊朗破壞中東整體區域穩定，中方應該直接對伊朗關切此事，且美國認為，緩和中東區域的局勢緊張是當務之急。

蘇利文說，期待這是一次富有成效的對話，拜登與習近平過去的互動向來直接，拜登認為，美中關係之複雜，沒有什麼可以取代領導人面對面互動的外交方式。

拜登夫婦13日才從德拉瓦州回到白宮，今天將再出發到舊金山主持APEC會議。（歐新...
拜登夫婦13日才從德拉瓦州回到白宮，今天將再出發到舊金山主持APEC會議。（歐新社）

習要求反對台獨 而非「不支持」

金融時報報導，美國官員表示，由於台灣及美國都將於2024年舉行大選，可能使美中關係更為顛簸，因此美中更有必要進行「極峰」層次的溝通。拜登將明確向習表示，美國期望中方不要干涉台灣與美國的選舉。

其他人士表示，習近平要求拜登表示「反對」台灣獨立，而非只是如以往一樣表示「不支持」的立場；但拜登並未考慮如此。另一位官員表示，拜登會「明確的強化」有關台灣的現有訊息。

中國外交部發言人毛寧12日表示，美國歷屆政府在台灣問題上都有明確承諾，去年11月中美兩國元首峇里島會晤時，美方曾明確表態不支持台獨，美方應當切實恪守堅持一個中國，以實際行動反對台獨。

拜登 習近平 蘇利文

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