彭博：傳中國考慮APEC期間解除波音737 Max禁購令

在拜習會舉行之前，傳出中國有意解除對波音737 MAX的禁令，釋出對美國善意。（路透）

美中元首「拜習會 」15日將在舊金山 登場，彭博社引述消息人士指出，中國考慮在舊金山亞太經合會（APEC）峰會期間，宣布重新准許中方航空公司購買波音737 Max客機，一旦屬實，將成為2018年底波音客機接連發生空難事故以來，北京 首次恢復對波音公司的採購。

除了空難事件的影響，報導指出，波音公司在中美關係惡化後，其中國市場的商機也被主要競爭對手空中巴士奪走，若中方恢復客機採購，對波音公司而言將是一項重要突破。

報導引述知情人士表示，中國政府正考慮在拜習會期間公布恢復採購波音737 Max客機，作為雙方關係解凍的訊號。

但報導也指，潛在協議細節仍在商討中，協議可能會在美中元首會面前改變或取消；預料習近平不會宣布中方正式向波音下訂單，未能確定的客機訂單通常會以備忘錄或意向書代替。

波音中國區總裁柳青在剛落幕的第六屆中國進博會上接受央視訪問表示，波音每向世界交付四架飛機，當中就有一架是交付到中國。過去50年，波音已向中國交付超過2000架飛機。

波音預計，未來20年，中國會是世界最大的單一航空市場，對新飛機的需求量占全球的五分之一以上，因此波音對中國市場非常有信心。

波音兩架737 Max客機在2018年底及2019年3月先後墜毀，中國民航局宣布暫停有關型號客機的飛行許可，中方航空公司也暫停737 Max客機的飛行，波音的市場領先地位漸被法國空中巴士取代。

直到今年初，中國民航局完成對737 Max的評估及恢復飛行許可，中國南方航空已率先復飛737 Max的商業航班。波音指截至6月底，約90%在中國的737 Max客機已恢復商業營運。