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台參與APEC爭曝光 金山經文處新館張貼新文宣

記者孫妮莎／舊金山報導
A Better Taiwan for A Better World。（主辦方提供）
A Better Taiwan for A Better World。（主辦方提供）

舊金山台北經濟文化辦事處針對此次亞太經合組織APEC會議，策畫了四大文宣方向，利用各種實體及數位平台行銷台灣。

蔡英文總統此次仍指派台積電創辦人張忠謀代表她出席APEC，張忠謀也將在會上發表演講。近年由於晶片戰爭議題發燒，使張忠謀此行也格外受到重視。

經文處表示，將在新建館舍外牆張貼文宣持續到明年10月，並在舊金山30輛公車車體上張貼廣告，運行一個月。公車廣告主打意象是台灣的優勢產業包括數位、醫療、能源等，以及101大樓。也會在KQED電視台每周播放15秒文宣，每周20次，預計播放一個月。同時配合駐美代表處與大華府電視台ABC7合作製作聚焦台灣的特色節目，訪談了全美各地八位台美企業家，包括全球玉山協會理事長胡立民博士及女性新創企業家江夢熊。

今年宣傳主題是「A Better Taiwan for A Better World」，呼應蔡英文總統國慶演說內容——「不只要給世界更好的台灣，更要讓世界因為民主台灣而更好」。另外還有四個副標語——永續（sustainability）、包容（inclusivity）、韌性（resilience)、創新（innovation），與今年舊金山APEC會議的主軸呼應 。

經文處今年9月購置自有大樓，共有七層，面積5萬6000平方呎，現正進行裝潢工程。將作為全新的領務大廳，擴大為現在規模的兩倍大，讓領務服務更為順暢、可以服務更多僑胞。大樓並與金山僑教中心結合，有開放給僑胞活動的公共空間，並提供收藏5000本書的圖書館。

永續（sustainability）、包容（inclusivity）、韌性（re...
永續（sustainability）、包容（inclusivity）、韌性（resilience)、創新（innovation）。（主辦方提供）

舊金山 APEC 蔡英文

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