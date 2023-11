台參與APEC爭曝光 金山經文處新館張貼新文宣

A Better Taiwan for A Better World。(主辦方提供)

駐舊金山 台北經濟文化辦事處針對此次亞太經合組織APEC 會議,策畫了四大文宣方向,利用各種實體及數位平台行銷台灣。

蔡英文 總統此次仍指派台積電創辦人張忠謀代表她出席APEC,張忠謀也將在會上發表演講。近年由於晶片戰爭議題發燒,使張忠謀此行也格外受到重視。

經文處表示,將在新建館舍外牆張貼文宣持續到明年10月,並在舊金山30輛公車車體上張貼廣告,運行一個月。公車廣告主打意象是台灣的優勢產業包括數位、醫療、能源等,以及101大樓。也會在KQED電視台每周播放15秒文宣,每周20次,預計播放一個月。同時配合駐美代表處與大華府電視台ABC7合作製作聚焦台灣的特色節目,訪談了全美各地八位台美企業家,包括全球玉山協會理事長胡立民博士及女性新創企業家江夢熊。

今年宣傳主題是「A Better Taiwan for A Better World」,呼應蔡英文總統國慶演說內容——「不只要給世界更好的台灣,更要讓世界因為民主台灣而更好」。另外還有四個副標語——永續(sustainability)、包容(inclusivity)、韌性(resilience)、創新(innovation),與今年舊金山APEC會議的主軸呼應 。