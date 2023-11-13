「拜習會」超講究 座位、鮮花等不得馬虎 專家：後勤惡夢

中國國家主席習近平15日將在舊金山會晤美國總統拜登，外交儀節安排鉅細無遺，從座位調整、打招呼、水杯置放或瓶裝水、擺鮮花，都得講究。圖為2022年11月14日，美國總統拜登（右）在G20峰會期間與中國國家主席習近平站在一起。（美聯社）

香港網路媒體今天報導，中國國家主席習近平 15日將在舊金山 會晤美國總統拜登 （Joe Biden），外交儀節安排鉅細無遺，從座位調整、打招呼、水杯置放或瓶裝水、擺鮮花，都得講究。

中國外交部發言人華春瑩10日晚宣布，應美國總統拜登邀請，中國國家主席習近平將於11月14日至17日赴美國舊金山市舉行中美元首會晤，同時應邀出席亞太經合組織（APEC）第30次領導人非正式會議。

報導說，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國實力計畫（China Power Project）主任林碧瑩（Bonny Lin）表示，拜習會可能對於誰先進入會議室，是否拍照等，規劃都非常詳細。

雙方須根據外交禮儀，像是會議時間長短、誰先進入會議室、使用的桌椅、安全人員、翻譯進場在內的細節展開協商，更重要的是討論拜習會結束後，是否發表聯合聲明或公開會議內容。

CSIS亞洲專家車維德（Victor Cha）指出，APEC峰會期間的美中場邊會談安排是「後勤惡夢」，一般情況中國政要到訪美國當然希望獲最高規格接待，但政治上不可能，因APEC由舊金山市主辦而非白宮。

現場擺放的鮮花也很重要，如梅花在中國文化中象徵經歷嚴寒而堅忍不拔，蓮花則意味著和平，屆時該如何設計鮮花的布置也是門學問。

報導說，習近平可能希望拜登在他抵達時親自迎接，中方並期盼兩國領導人能單獨合照，以突顯兩人的「私人關係」。

美國華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）約翰桑頓中國中心（John L. Thornton China Center）主任何瑞恩（Ryan Hass）稱，中方希望習近平獲拜登尊貴接待以便大內宣。

他說，兩個領導人基於個人關係的互動，遠超過在會議室一排旗幟前的循例握手。