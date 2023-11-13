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先見面還先晚宴？美中拜習會前較勁 北京最終讓步

編譯俞仲慈／綜合12日電
關於即將召開的拜習會，美中兩國官員已經透過外交管道暗中較勁。圖為去年11月14日在峇里島舉行拜習會。(美聯社)
關於即將召開的拜習會，美中兩國官員已經透過外交管道暗中較勁。圖為去年11月14日在峇里島舉行拜習會。(美聯社)

據華爾街日報報導，關於即將召開的拜習會，美中兩國官員已經透過外交管道暗中較勁，連先會談或先晚宴都要協商，最後中方讓步，決定拜習先會，再宴請商界，但重點仍是不得讓習近平難堪。

眾所矚目的拜習會訂於15日在舊金山灣區舉行，不過在協商時，中方提出一項要求，如果習近平同意會面，將先和美國商界領袖會面、餐宴，遭到白宮拒絕。

知情人士透露，美國官員告訴中方，由於拜習會議程繁複冗長，建議習近平應該在與商界晚宴前，先和拜登會面。最後北京政府讓步，將晚宴安排在拜習會後舉行。

外交事務專家表示，這次拜習會前，美中外交官員彼此較勁，已有頗長一段時間。例如拜登在美軍擊落疑似中國間諜氣球後，公開表示想和中國領導人通話；但習近平拒絕接聽拜登電話；長達數周之久。

今年6月間，國務卿布林肯訪問北京，雖然和習近平會面，卻遭到中方刻意冷淡對待，被安排坐在人民大會堂一張長桌邊緣，而非如以往慣例，並肩坐在習近平身邊。

除了布林肯，拜登也派遣其他高級官員前往北京，表明美方推動拜習會的意願，但針對經濟制裁、科技出口限制等議題仍寸土不讓，利用槓桿作用，故意讓中方沮喪。

而中方也刻意選在商務部長雷蒙多8月訪問北京的機會，公布2019年以來被美國列入黑名單的華為(Huawei)新款智慧型手機上市，證明中國已突破美方科技制裁。

由於會前雙方招式你來我往，埋下不信任種子，不過有美國官員透露，拜登政府仍可能透過此次會面，恢復兩國軍事溝通，取得部分實質成果。同時習近平也可暫時擺脫美方祭出的技術轉移限制，提高外國投資人中國經濟的信心，爭取更多時間強化軍事和發展經濟。

中國共產黨黨媒「人民日報」最近一改戰狼態度，開始對美方釋出善意，呼籲兩國關係「應保持穩定並改善，而非陷入衝突和對抗」，喬治城大學(Georgetown University)教授、前國安官員梅戴羅斯(Evan Medeiros)表示：「現在可以對美國好一點，只是兩國結構性關係惡化期間，一種周期性升溫而已。」

習近平 拜習會 拜登

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巴隆：拜習會只能讓美中關係重回原點 勿寄太多期待

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