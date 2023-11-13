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內唐亞胡鬆口：人質有可能協議獲釋 以釋放巴婦女少年擬交換80名婦孺人質

編譯潘勛／綜合12日電
以色列總理內唐亞胡接受媒體採訪時透露，「可能有」釋放人質的潛在協議。(路透)
以色列總理內唐亞胡接受媒體採訪時透露，「可能有」釋放人質的潛在協議。(路透)

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)12日表示，可能與巴勒斯坦好戰組織哈瑪斯(Hamas)談判而尋求人質獲釋，但拒絕多談細節，以便增加成功率；內唐亞胡另談到戰後加薩地區的治理，另駁斥加薩官員提出的巴人平民喪生數據，表示以方向來奉行減少平民傷亡的道德準則。

內唐亞胡接受國家廣播公司新聞網(NBC News) 「會見新聞界」(Meet the Press)節目專訪表示，以軍發動地面攻勢前，本聽說即將達成釋放人質協議，但後來曉得都是鬼扯，但動手之後，局面改觀；在節目主持人韋爾克(Kristen Welker)追問下，內唐亞胡表示，「有可能」取得協議，釋放更多人質。

內唐亞胡表示，任何人質協議都是軍事施壓的成果，以色列國防軍奮力才讓協議成其可能；一旦取得放人協議才再談，達成後再宣布。至於人質被關押在哪裡，內唐亞胡表示，以國知悉甚多，但不方便透露。

拜登政府官員12日證實，正在協議換取人質獲釋，由以色列釋放扣留的巴人婦女及青少年，來交換80名婦孺人質；美、以都在探索其他選項，但不確定能否成功。

以色列士兵乘坐軍車向加薩前進。(美聯社)
以色列士兵乘坐軍車向加薩前進。(美聯社)
遭以軍砲火摧殘的加薩。(Getty Images)
遭以軍砲火摧殘的加薩。(Getty Images)

外界曾報導，200多名被囚在加薩人質即將透過協議而獲釋，但以色列總統赫佐格(Isaac Herzog)駁斥說，並沒由哈瑪斯方面取得有實質的提議。

內唐亞胡表示，加薩地區必須「由不同的官方」來治理，但他拒談一旦與哈瑪斯交戰結束，是否接受由國際部隊來控制當地；內唐亞胡表示，所謂的不同官方，目前言之過早。美國已表示，反對以國戰後再占領加薩。內唐亞胡稱以國將負責加薩的安全，但並未勾勒戰後統治當地的計畫。

內唐亞胡駁斥「哈瑪斯官員」公布的平民死亡人數，「(死亡人數)要低於他們(哈瑪斯官員)所稱」，另外，平民傷亡要歸咎哈瑪斯。以軍推動地面戰以來，平民死亡數目「穩定下降」，原因是「人們了解必須讓路，所以離開」。

內唐亞胡表示，以色列的目標便是讓平民傷亡減到最低，而且耗費極大心力那麼做，加薩平民死傷全該歸咎哈瑪斯。

內唐亞胡受訪時表示，以國11日晚間想提供足夠油料給加薩的西法(Al-Shifa)醫院，以便嬰兒保暖箱等運作，但遭到拒絕；以色列國防軍表示，留300升油料在醫院外頭，但醫院的外科醫師阿布薩達(Marwan Abusada)表示，以人提供的油料只有200升，只能支應全院一天運作所需的2%。

加薩 哈瑪斯 以色列

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