反企業反汙染反挺以色列 APEC峰會在即 各路抗議團體聚灣區示威遊行

從反大公司、反汙染、到反拜登支持以色列的抗議者，齊聚舊金山，向出席APEC的各國領袖示威。(美聯社)

亞太經濟合作會議(APEC)年度會議在舊金山 登場，以促進全球貿易為主旨的元首峰會將有近20國領袖參加，拜登 總統也包括在內；各路抗議團體齊聚灣區，配合為期一周的會議期間發動一連串遊行示威，訴求包括反對企業圖利、反對環境濫用、要求改善窮苦勞工 勞動環境以及抗議以哈戰爭等。

美聯社報導，今年在舊金山舉行的亞太經合會，各國與會人數累計將超過2萬人，隨團採訪的外國媒體記者就有數百人。由100多個草根組織共同組成的「對亞太經合會說不」(No to APEC)行動聯盟說，類似亞太經合會等高峰會議拍板的貿易協議，對勞工及勞工家庭造成剝削。

支持巴勒斯坦的示威者，在舊金山APEC會場外集會，要求立即停火。(美聯社)

抗議人士被阻 確保各國領袖看不到

然而， 今年峰會舉辦場地「摩斯康尼中心」(Moscone Center)及相關地點周邊均有嚴格維安管控，與會各國領袖可能根本看不到抗議人士。「巴勒斯坦青年運動」(Palestinian Youth Movemen)倡議組織成員蘇珊‧阿里(Suzanne Ali)表示，美國政府在以哈戰爭裡為以色列提供武器，應該遭到究責。她說：「即使他們看不到我們，我們照樣動員，照樣一起並肩抗議，他們將會知道我們在場外的。」

2019年，受到大規模抗議影響，智利退出亞太經合會主辦國地位。2022年，亞太經合會在泰國曼谷舉行，挺民主派的示威者對泰國總理發起抗議，警方朝群眾發射橡皮子彈，包括一名路透(Reuters)記者在內有數人受傷。

金山警局警告 保障憲法權利 但不容許暴力

舊金山警察局長史考特(Bill Scott)表示，估計每天都會有數場預計舉辦的示威活動，但不確定其中幾場確實辦成。他說，歡迎民眾在舊金山行使憲法保障的權利，「但我們不容許暴力行為、破壞財產以及任何其他犯罪」。

拜登與中國國家主席習近平訂於15日見面，這是拜登2021年1月上台以來的第二場「拜習會」。

拜習會當天 抗議可能升溫

路透報導，各種抗議行動在15日可能升溫，某些示威民眾已揚言要阻擋與會者進入會議中心。

53歲舊金山居民魯伊茲(Roberto Ruiz)說，社區如今一遍混亂。他說，用來支援亞太經合會年度峰會的經費，其實應該拿來幫助窮人。他表示，很多無家可歸的人露宿街頭，「這些錢絕對該用來幫助他們才對」。