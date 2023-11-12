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白宮國安顧問：拜登會習近平 將尋求恢復軍事關係

中央社／華盛頓12日綜合外電報導
白宮國家安全顧問蘇利文。(歐新社)
白宮國家安全顧問蘇利文。(歐新社)

美國總統拜登與中國國家主席習近平計劃15日在舊金山會面。白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天表示，拜登希望與中國重新建立兩軍關係。

路透報導，拜登與習近平15日將於亞太經濟合作會議（APEC）領袖高峰會期間在舊金山舉行雙邊會談，這是兩人睽違一年再次面對面會晤，也是自從拜登於2021年1月就職以來，兩人第2次面對面會談。

蘇利文在哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）訪談中表示：「總統決心看到軍方對軍方關係重新建立，因為他相信這符合美國國家安全利益。我們需要這些溝通管道，才不會出錯、誤判或誤傳。」

他表示，從高階領導層到戰術作戰層次，恢復軍事關係可以在每一個層面上進行，也可以「在印太水上和空中」。

蘇利文告訴有線電視新聞網（CNN）談話性節目「美國國情」（State of the Union），與習近平見面時，拜登將會尋求讓兩軍關係「朝終極目標推進」。但是他拒絕就此詳細說明。

「中國基本上已經切斷那些溝通聯繫，總統拜登希望重新建立起來。這是一項首要議程。」

高階美國官員指出，「拜習會」議程可望包括以色列和巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）的戰爭、俄羅斯侵略烏克蘭、北韓與俄羅斯關係、台灣、印太、人權、芬太尼（fentanyl）生產、人工智慧（AI）等全球議題，以及「公平」貿易和經濟關係。

拜登 習近平 蘇利文

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