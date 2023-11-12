訪美是權宜之計？專家揭習近平「忽然愛美」原因：為救經濟、緩和不滿

美國總統拜登（右）與中國國家主席習近平（左）。（美聯社）

中國國家主席習近平 15日將和美國總統拜登 於舊金山會面，在亞太經合會（APEC）領袖峰會場合舉行雙邊會談，將是睽違一年後兩人首次會晤。美國之音12日刊出史丹福大學 中國經濟與制度研究中心高級研究員吳國光的文章，分析稱習近平這次訪美是權宜之計，都為了救經濟及緩和內部不滿。他認為，期望習近平訪美能緩和美中關係有助穩定世界局勢，根本是緣木求魚。

吳國光寫道，種種跡象顯示習近平不受中國民眾歡迎的程度愈來愈高。從一年前的白紙運動，到前總理李克強上月猝逝引發的悼念活動，甚至上海民眾在今年萬聖節之際裝扮表演，都普遍視為民間對習近平高度不滿的表現。即使在權力層，本被認為是習近平親信的前外交部長秦剛和前國防部長李尚福上任半年左右，即被倉促「清洗」，顯示習近平大權在握背後的暗流湧動。

文內指出，更重大挑戰在經濟。三年疫情結束後，中國當局預期的經濟反彈沒有出現，而是持續低迷。投資、對外貿易和消費這輛拉動中國經濟成長的「三駕馬車」，都呈現疲軟。吳國光舉例，中國經濟總量去年佔美國經濟總量的比重，30年來首次出現下滑，從2021年的75.3%降到70.3%。今年在美國經濟持續繁榮、中國經濟欲振乏力的對比下，這個比重很可能進一步下滑。

吳國光寫道，至於對外關係，以「一帶一路」峰會為例，2017年首屆峰會有29位外國元首或政府領導人出席，2019年的第二屆增加到36位，但今年的第三屆降到22位。

吳國光分析，習近平就是在上述背景下決定訪美，「忽然愛美」都是為了救經濟。習近平訪美目的就是借助美國拉抬經濟發展，緩和和西方的關係及內部不滿。

吳國光指出，要習近平調整自己10年來集中權力、打破任期限制、推動世界「百年未有之大變局」的那套治國路線和內外政策，恐怕更困難。文章強調，如果習近平不做這樣的調整，那麼這次美國行只不過是一種權宜之計，期望此行能從根本上緩和美中關係，甚至有助於穩定世界局勢，可說是緣木求魚。