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政府恐又關門…眾議長強生「蜜月期」提前結束？

編譯潘勛／綜合11日電
眾院議長強生11日提出關於延長聯邦政府預算兩階段方案，將遭到民主黨與白宮強烈反對，強生新議長蜜月期提早結束。(美聯社)
眾院議長強生11日提出關於延長聯邦政府預算兩階段方案，將遭到民主黨與白宮強烈反對，強生新議長蜜月期提早結束。(美聯社)

眾院共和黨為聯邦政府開支法案而鬥爭，讓前議長麥卡錫(Kevin McCarthy)被黯然罷免，最後由強生(Mike Johnson)出任新議長，但問題懸而不解，距離經費用罄、政府再不到一周就要關門，共和黨團分歧看似化解無望，就任才兩周的強生議長本該享有的蜜月期已提前結束。

國會山莊報(The Hill)11日報導，眾院共和黨高層9日把一項開支法案由院會撤走，不禁讓共和黨眾議員馬西(Thomas Massie)表示，他本以為強生會有30天蜜月期的，隨著法案被撤，他認為蜜月期比原先想的來得短。

共和黨右派成員幾個月來阻擋黨高層所提的法案，不讓法案由院會過關；黨高層表示，按黨的預算計畫通過法案，可以增加與民主黨掌控的參院談判籌碼。

眾院共和黨中間派在麥卡錫擔任議長時，長期默許右派的要求，現在他們表示，不願在強生議長管理下，依樣畫葫蘆。

國會在9日後休會，共和黨眾議員貝肯(Don Bacon)表示，不管主線還是邊線黨人，在「拜登選區」都不願再被「遛著走了」；他表示，做事要有妥協，不能一切聽「自由黨團」(Freedom Caucus)的，那樣子行不通。「拜登選區」指的是原本是共和黨國會議員選區的選民在2020大選時都投了拜登一票，讓共和黨國會議員不願被黨內反拜登的保守路線所綁架。

強生馬上要處理的難題便是17日前通過臨時延長預算法案，避免政府沒錢而得關門。

要通過名為持續撥款決議案(continuing resolution)的臨時法案，強生有兩種選擇，一是「階梯式」手法，先給政府部分資金直到明年1月19日前，其他的給到明年2月2日；第二種是較為「單純」的持續撥款決議案，但要納入保守派的政策要項。

但共和黨人為兩種選項而分裂；資深的撥款委員不想用階梯式持續撥款決議案，而強硬派則讚美它，拒絕「乾淨」手法。

強生遭逢的挑戰跟麥卡錫一樣，就是如何安撫黨團成員，同時又通過臨時撥款法案，而可以在17日前由民主黨控制的參院過關。但強生夾在黨團兩派間動彈不得。保守派勒令要砍政府開支，還有其他條款，而溫和派對此猶豫不前。

強生眾議長已在11日宣布採取兩階段式的持續撥款的作法。

9日被撤的法案夾雜歧視墮胎的言詞，遭溫和派共和黨反對；7日州級與地方選舉，共和黨受挫，被歸因於墮胎權處理不當，更讓溫和派要求修改用詞，盼在下周修訂程序時投票通過。

來源:MSNBC

共和黨 拜登 眾院

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