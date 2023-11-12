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拜登擬建「可移動式邊境牆」挨批傷害環境

編譯盧炯燊／綜合11日電
拜登總統（左）違反不興建邊境隔離牆的競選承諾，計畫在德州南部美墨邊境建造新屏障，並採用「可移動」式設計。圖為拜登總統與賀錦麗副總統11日在維州退伍軍人紀念日上向無名烈士墓獻花致敬。(美聯社)
拜登總統（左）違反不興建邊境隔離牆的競選承諾，計畫在德州南部美墨邊境建造新屏障，並採用「可移動」式設計。圖為拜登總統與賀錦麗副總統11日在維州退伍軍人紀念日上向無名烈士墓獻花致敬。(美聯社)

總統拜登違反不興建邊境隔離牆的競選承諾，計畫在德州南部美墨邊境建造新屏障，並採用「可移動」式設計，但各方不討好，招來環保人士及要求加強邊境執法人士的批評。

聯邦政府在9月徵求公眾意見時公布，將在德州接壤墨西哥的斯塔爾郡(Starr County)建造一道20哩長的新圍牆，且為了加快建造時程，先後放棄了26項保護環境及特定物種的聯邦法律。

由於新屏障採用可移動式設計，美國邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)前局長斯科特(Rodney Scott)表示，邊境巡邏隊並沒有要求降低邊境牆的標準。

斯科特一直要求加強邊境安全，認為這些移動式屏障不足以阻止非法越境。環保人士也批評，這種設計對動物棲息地構成的風險，比前總統川普時代的邊境圍牆更大。

由於拜登在2020年競選時承諾不會建造更多邊境圍牆，他辯稱必須將川普時代的經費用掉。因為涉及撥款和執行的相關規定，計畫於今年底完工。

目前大多數邊境牆，是過去20年在小布希及川普時代時設立的，其設計部分包括X型柵欄及由直立鋼柱製成的護柱式柵欄。

拜登的「可移動式」隔離牆，比川普隔離牆的18至30呎混凝土鋼護柱板短得多，故此可以臨時組裝。

斯科特同意，這類「可移動」圍欄可作緊急之用，以封鎖某些地區的通道。但他警告說，如果圍欄埋入地下的距離不夠深，用車輛即可將之推開。

環保組織「生物多樣性中心」(Center for Biological Diversity)負責人喬達爾(Laiken Jordahl)則批評這種設計，即使是最小的動物也無法通過。

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