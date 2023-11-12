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紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

編譯潘勛／綜合11日電
前總統川普陣營表示，川普明年若再度當選總統，將在全美大規模搜捕無證移民，每年加速驅逐數百萬人，並以多種方式嚴格限制合法和非法移民。圖為川普11日在新罕布夏州造勢。(路透)
前總統川普陣營表示，川普明年若再度當選總統，將在全美大規模搜捕無證移民，每年加速驅逐數百萬人，並以多種方式嚴格限制合法和非法移民。圖為川普11日在新罕布夏州造勢。(路透)

多種方式限縮合法及非法移民

紐約時報11日報導，前總統川普若再度當選總統，2025年重返白宮執政後，將大舉擴張第一任期內取締無證移民的計畫，包括在全國大舉搜捕無證移民，並拘留在大營區，每年遣返數百萬無證移民；還計畫以多種方式，限縮合法及無證移民；曾主導川普時期移民政策的前白宮資深顧問米勒(Stephen Miller)預期，川普將動用龐大的聯邦權力，實施最大規模的取締移民行動。

拒絕難民申請 重啟疫情時期做法

紐時報導指出，屆時川普打算恢復第一任期的邊界政策，禁止某些穆斯林占多數國家的人來美；重啟新冠疫情時代做法，拒絕難民庇護申請，不過屆時將以移民、難民身懷其他疾病如結核病為由拒絕。

米勒表示，大規模遣返移民將依據並翻修現有法條，動用戰術之五花八門猶如閃電戰，而壓垮移民權益律師，「任何質疑川普總統決心的維權人士，都犯下大錯」，川普將動用龐大的聯邦權力武器庫，落實最驚人的移民取締行動；倡導移民權益志士不會明白發生什麼事。

來自委內瑞拉的無證移民10月18日被押上飛機，遞解出境。(Getty Image...
來自委內瑞拉的無證移民10月18日被押上飛機，遞解出境。(Getty Images)

大幅遣返移民 不打算走法院程序

為加速大規模遣返，川普打算大幅擴張的無證客移送行動，不需要法院的正當程序；為協助聯邦移民及海關執法局(ICE)全面取締無證移民，他打算改調其他聯邦幹員、委任地方警力、由共和黨主政州提供且志願的國民兵，都來執行這項任務。

擴大興建營區 動用軍方預算

為舒緩ICE拘留機構受到的壓力，川普打算興建龐大營區，讓無證移民在案子處理、等候遞解班機時，有地方關押。為克服國會任何拒絕撥發必需經費的狀況，川普打算調用軍方預算，一如他第一任期時，用在蓋邊界牆的錢比國會批准的更多。

川普9月在愛阿華州公開提到他的移民政策時，對聽眾說，「遵循艾森豪模式，我國將執行史上最大的國內遞解行動」，川普指的是1954年圍捕並驅逐墨西哥移民行動，當時依族裔而蔑稱為「濕背人行動」(Operation Wetback)。

來自哥倫比亞的無證移民10日從美墨邊境越境進入加州。(路透)
來自哥倫比亞的無證移民10日從美墨邊境越境進入加州。(路透)

川普2025年打擊移民計畫繁多，規模為現代美國史上前所未見，禁止千百萬無證客入境，已定居美國數年乃至數十年的無證移民，也可能被連根拔起。

報導說，計畫移送無證移民規模如此之大，勢必引發後勤、財政及外交挑戰，法律上也會受到強力挑戰，但川普著眼之廣、雄心之大，不容懷疑。

外國學生反以色列 將取消簽證 

報導稱，川普第二任期內，外國學生凡曾參加反以色列或挺巴勒斯坦抗議者，其簽證將被取消；駐海外官員將奉令擴大簽證申請人的意識形態篩選，阻擋川普政府認定為態度不佳者來美。一些來自被視為不安全國家但獲臨時保護地位，得以在美合法生活及工作的人，該地位將被取消。

無證客嬰兒 出生公民權將取消

與此類似的還有出於人道主義理由暫時獲准居住美國的人，將喪失該地位，被驅逐出境，例如2021年神學士(Taliban)政權拿下阿富汗、數萬曾幫忙美國人而撤來美國的人，其資格將重審。無證客在美生下嬰兒，嬰兒的出生公民權也會被取消。

非法移民 川普 遣返

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