我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

豪宅裝修糾紛：華人海景豪宅裝修 美夢成噩夢

祕密研發多年 美軍B-21匿蹤轟炸機「首飛」畫面曝

會何立峰當面警告 葉倫：中企助俄 將面臨嚴重後果

編譯潘勛／綜合10日電
美國財長葉倫（右）和中國副總理何立峰舉行兩天會議，盼在拜習會之前交出成績。（歐新社）
美國財長葉倫（右）和中國副總理何立峰舉行兩天會議，盼在拜習會之前交出成績。（歐新社）

財長葉倫10日表示，自己與中國副總理何立峰會談兩天後同意，就經濟事宜「加強溝通」，美國不追求與中經濟「脫鉤」，將採取行動，改善兩國公司在兩國經商的氛圍；她也要求中方取締向俄羅斯提供物資援助的公司，勿助俄方。

路透(Reuters)報導，葉倫在舊金山表示，兩人就多項事宜有「坦率、直接、具建設性的討論」，由美國的出口管制，到可能的合作領域如氣候變遷、向低收入國家減免債務負擔。

亞太經合會高峰會15到17日在舊金山舉行，重頭戲在美國總統拜登與中國國家主席習近平預計舉行高峰會；葉倫與何立峰在此之前先行會談，葉倫表示，已接受何立峰邀請，明年造訪中國，以凸顯兩大經濟體領袖「定期有節奏地接觸」。

但葉倫表示，財政部看到證據，指雖然西方實施多項制裁，但中方公司及銀行協助設備流動，供俄國用在與烏克蘭作戰之用；那些中方單位真那麼做，「將面臨嚴重後果」。

葉倫表示，美國希望見到中國掃蕩助俄現象，尤其在美國能提供資訊之際；她並未進一步談到那些公司名稱或何立峰反應之細節。

葉倫另與何立峰討論以哈戰爭；財政部聲明表示，葉倫表示有必要「預防中東衝突的升級擴大」。

葉倫指出，與中國溝通可以「避免誤解、非蓄意的」兩國緊張升級，協助中方做更好的政策決定。

紐約時報報導，葉倫向何立峰表示，美方希望與中國建立「健康的」經濟關係，改善兩國公司在兩國經商的氛圍，這一點堪稱意義重大，往化解兩大經濟體冰凍關係邁進。

葉倫表示，美方不尋求與中國經濟脫鉤，那對兩國有害，也造成世局不穩。

世界經濟陷於成長疲軟，受苦於俄烏、中東兩起戰爭，葉倫與何立峰會晤時機很微妙。美國經濟強勁是一大亮點，而中國經濟卻持續走軟；本周官方數據指出，中國物價下跌之中，即使國營銀行投資於建設更多工廠，家戶及企業對開支依然小心翼翼。

很多經濟議題仍讓美中關係烏雲罩頂；拜登政府表示，關切美方公司在中營運遭遇不公待遇，美方知識產權遭竊、中方支配電動車市場，也讓美國覺得難受；葉倫表示，兩國要有健康經濟關係，美國勞工及企業必須獲得公平對待。

葉倫 拜登 舊金山

上一則

柯瑞：美中在氣候達諒解與協議 COP28可望有進展

下一則

從主流媒體到社媒貼文 拜習會凸顯中國反美與親美角力

延伸閱讀

財長葉倫當面警告中國副總理「支援俄羅斯 後果嚴重」

財長葉倫當面警告中國副總理「支援俄羅斯 後果嚴重」
葉倫、何立峰舊金山會談 中方稱為拜習會做好經濟成果準備

葉倫、何立峰舊金山會談 中方稱為拜習會做好經濟成果準備
駭客攻擊中國工行美分行 財長葉倫：對美國國債沒影響

駭客攻擊中國工行美分行 財長葉倫：對美國國債沒影響
拜登登記參加民主黨南卡州初選 非裔鐵票區第1場考驗

拜登登記參加民主黨南卡州初選 非裔鐵票區第1場考驗

熱門新聞

阿拉巴馬州史密斯站市長柯普蘭遭爆料裝扮成跨性別女性後，於3日舉槍自殺身亡。(取自臉書)

身兼浸信會牧師…跨性別照曝光 阿拉巴馬州市長自盡

2023-11-04 23:22
美國國防官員證實，美軍一架MQ-9「死神」無人機8日在葉門附近的國際空域遭擊落。（美聯社）

葉門叛軍出手 擊落美軍造價3000萬MQ-9「死神」無人機

2023-11-08 20:08
中國移民魚貫來到美國邊境。(截自YouTube@美聯社)

今年是去年3倍 全球各地偷渡客蜂擁來美 中印人數大增

2023-11-05 14:55
華女李梅(Mei Li，音譯)被殺害後分屍，並丟在垃圾箱中。她涉有重嫌的35歲丈夫塞繆爾．哈斯凱爾，已被警方逮捕。(LAPD警察局)

洛城華女疑遭夫分屍丟垃圾箱 父母恐也遇害 夫已被捕

2023-11-10 01:30
拜登總統年齡過大，始終成為對手攻擊的罩門，民主黨內部已有耳語盼明年拱前第一夫人米雪兒接替拜登代表民主黨參選。（美聯社）

米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選

2023-11-07 16:15
工作人員8日正將裝有熊貓「添添」的箱櫃送上車，運往機場，準備登機返回中國。(美聯社)

1隻不留…所有熊貓明年離美 美中關係「敲響警鐘」

2023-11-08 22:25

超人氣

更多 >
沒讀醫學院 28歲女醫院上班年賺21萬

沒讀醫學院 28歲女醫院上班年賺21萬
番茄醬、咖啡、墨水都不怕 衣服去污劑這個品牌最佳

番茄醬、咖啡、墨水都不怕 衣服去污劑這個品牌最佳
因為這個成份 最好別買罐頭湯

因為這個成份 最好別買罐頭湯
FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據

FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據
世說新聞╱2年每周都嫖 達官顯貴醉夢亞裔妓院

世說新聞╱2年每周都嫖 達官顯貴醉夢亞裔妓院