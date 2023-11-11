會何立峰當面警告 葉倫：中企助俄 將面臨嚴重後果

美國財長葉倫（右）和中國副總理何立峰舉行兩天會議，盼在拜習會之前交出成績。（歐新社）

財長葉倫 10日表示，自己與中國副總理何立峰會談兩天後同意，就經濟事宜「加強溝通」，美國不追求與中經濟「脫鉤」，將採取行動，改善兩國公司在兩國經商的氛圍；她也要求中方取締向俄羅斯提供物資援助的公司，勿助俄方。

路透(Reuters)報導，葉倫在舊金山 表示，兩人就多項事宜有「坦率、直接、具建設性的討論」，由美國的出口管制，到可能的合作領域如氣候變遷、向低收入國家減免債務負擔。

亞太經合會高峰會15到17日在舊金山舉行，重頭戲在美國總統拜登 與中國國家主席習近平預計舉行高峰會；葉倫與何立峰在此之前先行會談，葉倫表示，已接受何立峰邀請，明年造訪中國，以凸顯兩大經濟體領袖「定期有節奏地接觸」。

但葉倫表示，財政部看到證據，指雖然西方實施多項制裁，但中方公司及銀行協助設備流動，供俄國用在與烏克蘭作戰之用；那些中方單位真那麼做，「將面臨嚴重後果」。

葉倫表示，美國希望見到中國掃蕩助俄現象，尤其在美國能提供資訊之際；她並未進一步談到那些公司名稱或何立峰反應之細節。

葉倫另與何立峰討論以哈戰爭；財政部聲明表示，葉倫表示有必要「預防中東衝突的升級擴大」。

葉倫指出，與中國溝通可以「避免誤解、非蓄意的」兩國緊張升級，協助中方做更好的政策決定。

紐約時報報導，葉倫向何立峰表示，美方希望與中國建立「健康的」經濟關係，改善兩國公司在兩國經商的氛圍，這一點堪稱意義重大，往化解兩大經濟體冰凍關係邁進。

葉倫表示，美方不尋求與中國經濟脫鉤，那對兩國有害，也造成世局不穩。

世界經濟陷於成長疲軟，受苦於俄烏、中東兩起戰爭，葉倫與何立峰會晤時機很微妙。美國經濟強勁是一大亮點，而中國經濟卻持續走軟；本周官方數據指出，中國物價下跌之中，即使國營銀行投資於建設更多工廠，家戶及企業對開支依然小心翼翼。

很多經濟議題仍讓美中關係烏雲罩頂；拜登政府表示，關切美方公司在中營運遭遇不公待遇，美方知識產權遭竊、中方支配電動車市場，也讓美國覺得難受；葉倫表示，兩國要有健康經濟關係，美國勞工及企業必須獲得公平對待。