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柯瑞：美中在氣候達諒解與協議 COP28可望有進展

記者顏伶如／綜合報導
美國氣候特使柯瑞（左）表示美中兩國對氣候議題已達重要諒解。照片右為中國氣候特使解振華。（路透）
美國氣候特使柯瑞（左）表示美中兩國對氣候議題已達重要諒解。照片右為中國氣候特使解振華。（路透）

美國氣候特使柯瑞(John Kerry)10日在新加坡舉行的彭博創新經濟論壇(Bloomberg New Economy Forum)指出，美中兩國已針對氣候議題達成諒解與協議(understandings and agreements)，本月稍後將於杜拜舉行的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議(COP28)可望有所進展。

柯瑞與中國氣候變化事務特使解振華本周於加州桑尼藍德斯(Sunnylands)舉行四天對話。路透報導，柯瑞對媒體形容，對話氣氛嚴格、認真。

柯瑞說，與解振華討論期間，幾度出現挫折感，如同在所有談判當中都會遇到的狀況一樣。他說：「我們獲得非常某些紮實的諒解與協議，有助於聯合國氣候峰會(COP)，把焦點放在可再生能源等事項，則能讓我們都能在國際社會做出貢獻。」

路透分析，美中是兩大經濟強國，也是溫室氣體排放量最多的國家，彼此之間達成諒解對COP28會議達成任何共識，都具有關鍵影響。一般預料，COP28會議將把重點放在氣候金融以及目標遠大的能源轉換目標等議題。

柯瑞表示，美中協議細節很快就會對外公布。他說，其中一項協議與氣候損失與損害有關，研議計畫將讓任何國家都能贊助基金，以支持面臨氣候變遷衝擊時，對區域當中處境最脆弱的地點給予補償。

COP28會議與中國相關的議題，絕大多數聚焦於持續進行中的燃煤發電廠興建，以及北京為了確保能源穩定及經濟成長，不願意為減少化石燃料的使用做出具體承諾。

解振華今年9月曾對外交官員說，汰除石化油料的作法是不切實際的，因為許多重要技術現在仍不成熟，例如能源儲存。

被問到中國是否將在煤礦做出妥協，柯瑞回答：「你就等著瞧。」他說，中國預計興建燃煤發電廠可生產合計360吉瓦(GW)電力，但努力希望改變。

柯瑞 聯合國 新加坡

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