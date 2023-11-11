從主流媒體到社媒貼文 拜習會凸顯中國反美與親美角力

在中國主流媒體上有不少專欄、評論乃至社媒貼文，顯示中國有不少人是不支持國家主席習近平與美國總統拜登會談。（美聯社）

各國關注的「拜習會 」即將下星期在舊金山舉行，然而在中國主流媒體上有不少專欄、評論乃至社媒貼文，顯示中國有不少人是不支持國家主席習近平與美國總統拜登 會談，社媒一篇文章直指「美中最高層的會晤，完全是為美國欺詐利益服務」。

總部在上海的「觀察者網」(guancha.cn)有網民評論說，如非回到峇里島的基礎作為起點，就無必要見面，視訊或電話就足夠了；「如果美方繼續說一套做一套，沒必要浪費習主席的時間，習主席太忙了。」

自美國川普政府發動貿易戰，在政治、經濟和外交上全面推動「遏制中國」政策後，中國不僅在戰略事務界及智庫內，甚至整個社會都分成「親美」 與「反美」。

國務院總理李強今年7月在會見美國財長葉倫時說，中美關係在經歷過風雨後一定見到更多彩虹。然而「清華金融評論」直斥葉倫到中國提出四個無理要求，即中國必須繼續購買美國債券，必須減少高科技投資 ，必須允許美國公司和投資自由進入中國。

經濟博士、北大、清華特約教授李玲瑤指出，中國最大的問題是內部問題，某些知識分子被美國洗腦成為對付中國人的內奸。此話一出，轟動整個中國學術界並引起激烈熱議。

當然有「親美」者作出反擊，流傳一條影片聲稱是官媒人民日報的評論，指中美關係進入新局面，凡是故意煽動反美情緒、惡意挑起對美攻擊、汙衊抹黑中央最新政策的個人，都將受到堅決打擊。片中譴責多個知名左翼「反美」人士，包括國際關係專家、學者、媒體人士等。其實是這是一條「假影片」。

面對這個反美浪潮，是什麼促使習近平跟拜登一樣，希望在亞太經合組織高峰會期間舉行雙邊會談？

官媒人民日報的署名專欄「鐘聲」顯然給了答案，說中美之間的和平與進步符合兩國利益，也符合整個世界的利益，合作始終是中美兩國的最好選擇。

可是，北京和華盛頓都沒有人期望「拜習會」能取得重大突破，正如中國一個網民所說，兩人最終都是「雞鴨對話」。