拜習二會象徵美中關係回穩 中要求落實「五不四無意」

拜登(右)與習近平(左)終於敲定15日在舊金山會晤，暫緩美中兩國的緊張關係。（美聯社）

美中官方10日同步宣布，兩國領導人拜登 與習近平 將於舊金山 舉行的APEC會面，這是拜習兩人繼去年印尼峇里島會談後，第二度見面，見面時間預計是15日。世界前兩大經濟體的元首碰面雖然先營造友好氣氛，但也互相放話，美國要求中方不要介入美國及台灣的選舉，中方則要美國落實「五不四無意」、「不逾矩、不玩火、不折騰」。

中國外交部宣布，習近平將於14日至17日赴舊金山舉行中美元首會晤，並出席APEC峰會。習近平也預計與日、韓等國領導人會晤，並與美國商界共進晚餐，成為國際局勢觀察的重點。

觸及議題 從南海到以哈

拜習會預計15日在舊金山灣區登場，這是習近平暌違六年半後再度訪美，也是拜習第二度面對面會談。美國資深官員表示，拜習會談將觸及廣泛的戰略議題，如美中關係、維持溝通管道暢通（包含軍事管道）；俄烏戰爭、以哈衝突等區域和全球議題；依往例，拜習也將會討論到人權、兩岸、南海和經濟公平競爭等兩國意見分歧的議題。

資深官員說，華府的目標是重申美國的「一個中國」政策，意在維持現狀；確保和平穩定；讓北京了解針對台灣選舉採取任何行動或干預作為，都會引發美國非常強烈的關切。美國也會言明不支持台灣獨立的長期政策，這部分則是對北京的再保證。

資深官員也表示，過去這段時間以來，中方以史無前例、危險且挑釁的方式，加大在台灣周圍的軍事行動，破壞台海的和平與穩定，也引發印太區域的關切。

專家：拜登和解壓力較輕

美國智庫外交關係協會（CFR）多位專家9日對「拜習會」做出展望，認為習近平面對經濟挑戰，有更大誘因使美中關係回穩。反觀拜登爭取連任，不易對中示弱、和解壓力較輕。

中國駐美大使謝鋒9日在香港中美論壇致詞表示，「雙方都認為中美保持對話是有益且必要的，都同意朝著實現舊金山元首會晤共同努力」。

但謝鋒也坦言，「中美關係仍面臨嚴峻挑戰」，這需要重回峇里島共識，尤其是將拜登總統「不尋求改變中國體制、不尋求新冷戰、不支持台獨、不支持兩個中國或一中一台；無意尋求與中國脫鉤、無意阻撓中國經濟發展」的「四不一沒有」要「落到實處」。

謝鋒喊話：不逾矩、不玩火

謝鋒還要求美國需做好「全過程管理」，即對話前要營造良好氛圍、對話中要積累正面成果、對話後要扎實推進落實。他喊話東道主盡地主之誼，「不逾矩、不玩火、不折騰」，妥善處理台灣等重要敏感問題。

習近平上次訪美是2017年4月，在佛羅里達州的海湖莊園和時任美國總統川普會面。同時，這也是繼去年10月印尼峇里島G20峰會後，習近平與拜登再次面對面會晤，為2月的「氣球事件」後，中美關係破冰的重要一步。

拜習二會之前，中國外事辦主任兼外長王毅呼籲在重返峇里島基礎上，「面向舊金山」。拜習去年10月在峇里島進行了3.5小時的會談，提及台海、俄烏、經貿等議題，並在因應氣候變遷、全球宏觀經濟穩定、衛生安全及全球糧食安全等問題上取得共識。但2月發生「氣球事件」後，中美關係急轉直下，習近平未出席9月在印度舉行的G20峰會，今年則又發生了以哈衝擊的中東危機。