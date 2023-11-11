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78年來首辦元首聚會 金山安置遊民、掃除毒蟲扭轉市容

編譯廖振堯／綜合10日電
為了迎接亞太經濟合作會議(APEC)，舊金山市政府連日大掃除，希望洗刷外界對舊金山衰敗的印象。（美聯社）
為了迎接亞太經濟合作會議(APEC)，舊金山市政府連日大掃除，希望洗刷外界對舊金山衰敗的印象。（美聯社）

亞太經濟合作會議(APEC)第30屆峰會15日將在舊金山舉行，這是該市自1945年的「聯合國憲章」簽署儀式後，首次作東如此大規模的世界領導人聚會；然而新冠疫情的打擊似乎讓舊金山一蹶不振，近年形象往往使人聯想到遊民、毒蟲或空蕩的店面，市長、執法單位雖然正全力掃除沉痾，試圖扭轉衰敗市容，但這也引起一些居民及遊民反感。

紐約時報報導，預計將有21名各國領導人來參加APEC峰會，暌違六年半未訪美的中國國家主席習近平也已宣布出席，與總統拜登安排外界矚目的「拜習會」；整場會議預計將有多達3萬人參加。

但舊金山在新冠疫情期間流失大量科技業通勤族，打擊比多數城市更嚴重，零售商失去了顧客，加上破壞行為、入店行竊、警察反應遲鈍，紛紛關閉市中心店面，曾經擠滿遊客和上班族的地區人去樓空，取而代之的是遊民、吸毒等景象。

地區檢察官詹金斯(Brooke Jenkins)表示執法部門在峰會期間有更多權力將人們趕出指定區域，包括會場馬士孔尼中心(Moscone Center)周圍、拜登總統將下榻的費爾蒙飯店(Fairmont Hotel)周圍等區域。市長布里德(London Breed)表示，她希望峰會遊客離開舊金山時能帶著安全、充滿活力和商業繁榮的回憶，而不是媒體報導中經常出現的髒亂、犯罪和蕭條形象。

此外，舊金山的收容系統將增加300多個床位，在峰會期間容納遊民。但一些居民不解：為什麼市府在總統要來時就能解決問題，但平時不能為市民解決？三明治店老闆梅斯尼克(Adam Mesnick)長期抱怨毒品和遊民問題，便質疑如果市府有能力為了APEC創造「乾淨、有效運作、遊民安置妥當」的錯覺，為什麼長遠來看是不可持續的？

遊民聯盟(Coalition on Homelessness)執行董事Jennifer Friedenbach直指市府恐將便宜行事，先安置會場周遭而非最窮困、病情最嚴重或等待床位時間最長的遊民，「這只是表面功夫，他們只想把遊民藏起來，而不是解決問題。」

遊民 舊金山 APEC

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