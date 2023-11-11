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拜習會前夕 參聯會主席致函劉振立 盼美中重啟軍事對話

記者顏伶如／綜合報導
參聯會主席布朗指出，不認為習近平會武力侵犯台灣。（路透）
參聯會主席布朗指出，不認為習近平會武力侵犯台灣。（路透）

美國參謀首長聯席會議主席布朗(Charles Q. Brown Jr.)10日在日本東京對媒體表示，上個月初履新之後便致函中國中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，表達美方希望與北京恢復軍事對話；布朗說，恢復溝通對於避免誤解極為重要。對於中國犯台的可能，布朗則持保留態度。他對媒體說：「我認為習近平未必想以武力奪取台灣。」

布朗：習近平未必想武力犯台

預計15日舉行的拜習會將觸及台海問題，美方官員表示，中國近年侵擾台灣周邊達到高峰...
預計15日舉行的拜習會將觸及台海問題，美方官員表示，中國近年侵擾台灣周邊達到高峰，拜登會重申美方一貫政策，但也要求北京不要介入台灣及美國的選舉。（路透）

紐約時報報導，布朗表示，美中為兩大世界軍事強國，拜登政府一直將恢復與北京之間的軍事對話視為目標；他說，在寫給劉振立的信中寫道美國期盼重啟雙邊軍事對話。至於中方反應，布朗表示：「且讓我們觀察結果如何。」他指出：「我充滿期待。」

前任眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)2022年8月訪問台灣後，北京便停止美中軍事對話。

布朗對媒體表示，重新開放溝通對避免誤解非常重要，有助於化解危機。他說：「對話當中能確保不會有誤判出現，對我而言，這點非常重要。」

拜登總統將在拜習會上重申希望維持兩岸和平。圖為台灣空軍正在做戰機裝備檢查。(Ge...
拜登總統將在拜習會上重申希望維持兩岸和平。圖為台灣空軍正在做戰機裝備檢查。(Getty Images)

對台海危機看法明顯降溫許多

「金融時報」(Financial Times)分析，布朗身為美國最高軍事首長，公開表示對中國武力犯台的可能性持保留態度，立場明顯比拜登政府官員先前對台海恐將爆發危機的發言降溫許多，台海地區可能爆發戰爭衝突的各種討論，讓投資人與區域裡其他國家都感到惴惴不安。

布朗在東京對媒體說：「我認為習近平未必想以武力奪取台灣。他會嘗試用其他方式達到目的。」

布朗指出，共軍部隊如果要攻打台灣，搶灘登陸時將遭遇困難。他說，美國要對中國武裝部隊任何潛在行動發揮強而有力的嚇阻；布朗呼籲各界關注習近平為對台灣加強施壓而可能採取的行動，包括軍事、外交或經濟層面。

「金融時報」指出，布朗發表談話的時間，剛好是美中雙方設法降低關係緊張、準備重啟雙邊對話之際。拜登總統下周將在亞太經濟合作會議(APEC)於舊金山舉行期間與習近平會面，這是兩人以元首身分的第二次見面。

美國空軍四星上將米尼漢(Mike Minihan)今年1月曾說，美中兩國到了2025年恐將爆發戰爭，結果引來美國盟邦對美軍降領發言過於隨性的憂慮。米尼漢言論惹議之後，五角大廈下令高層首長不得對可能發生軍事衝突宣布時間表。

習近平 拜登 北京

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