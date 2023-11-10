2050年 亞裔移民數將超越西語裔 屆時老人將超過兒童

一個亞裔家庭正在海邊嬉戲。人口普查局9日公布最新預測，預計2050年，亞裔移民數量將超過西語裔移民。（Getty Images）

人口普查 局9日公布最新預測，勾勒本世紀、下世紀之交的美國人口風貌，預計2050年，亞裔移民 數將超過西語裔成最大移民族裔；整體而言，老人數量將超過兒童、非西語裔白人占總人口比率將不到50%。

加州大學洛杉磯分校(UCLA)公共事務教授保羅‧翁(Paul Ong)說，這些預測有助於預測老人醫療保健需求、推估未來數十年需要蓋多少學校。

出生死亡所造成的人口變化較易預測，移民前景充滿不確定性，因此，人口普查局在移民程度高、中、低假設前提下提出三個版本預測。

在低度移民前提下，2100年全美人口將由目前3.33億人減至3.19億人，中度移民下將增至3.65億人，高度移民下更增至4.35億人。但無論移民程度如何，全美都將更老化、族裔更多元化。

大學年齡的美國人已呈現少數族裔占多數的現象，非西語裔白人比率不到50%。

華盛頓大學(Washington University) 20歲學生梅德拉塔(Aliana Mediratta)樂見人口更多元化，相信移民對社會和經濟帶來好處。

但人們擔心在氣候變遷、槍枝暴力下，前途變得更糟。

人口普查局在中度移民前提下針對幾個重要年代預測前景：針對2020年代，預計2029年老人的人數將超過兒童，屆滿65歲者將達7100 萬人，未滿18歲僅6900 萬人；人口老化將導致工人減少，全美僅約60%處於工作年齡(18至64歲)。

針對2030年代，預計2038年全美人口「自然成長」將由正轉負，死亡人數將比出生人數約多1萬3000人，2100年兩者差距更擴大到120萬人。

針對2050年代，預計2050年全美居民中，非西語裔白人將首度降至50%以下，西語裔將從目前的19.1%增加到25%，非裔將占14.4%、亞裔將占8.6%。屆時，亞裔移民數會增加，將超過西語裔，成為以族裔計算的最大移民群。

2080年代，預計全美人口2081年攀至高峰、超過3.69億人。此後將略降，死亡人數超過出生與移民人數；2090年代末外國人將占美國居民近19.5%，創1850年開始追蹤該數據以來最高比率。