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洛城華女疑遭夫分屍丟垃圾箱 父母恐也遇害 夫已被捕

記者邵敏／洛杉磯報導
華女李梅(Mei Li，音譯)被殺害後分屍，並丟在垃圾箱中。她涉有重嫌的35歲丈夫塞繆爾．哈斯凱爾，已被警方逮捕。(LAPD警察局)
華女李梅(Mei Li，音譯)被殺害後分屍，並丟在垃圾箱中。她涉有重嫌的35歲丈夫塞繆爾．哈斯凱爾，已被警方逮捕。(LAPD警察局)

洛杉磯市警察局(LAPD)11月8日宣布逮捕一名涉嫌殘忍殺害華裔妻子李梅(Mei Li，音譯)的嫌犯。初步調查顯示，遇害華女被丈夫殺害後分屍，並丟在垃圾箱中，與被害人同住的父母也下落不明。

據洛杉磯時報報導，李梅失踪的父母，也可能已遭兇嫌殺害。

民宅、垃圾箱發現屍塊

洛杉磯市警方在垃圾箱旁邊發現被肢解的屍塊。(截圖自ABC7電視畫面)
洛杉磯市警方在垃圾箱旁邊發現被肢解的屍塊。(截圖自ABC7電視畫面)

根據警方消息，11月6日晚上7時30分左右，有人報警在泰山納(Tarzana)居民房子外發現一個袋子，並看到被肢解的屍體，但當警察趕到現場時，這個袋子已消失不見。第二天，7日早上6時15分左右，一名無家可歸的男子在恩西諾(Encino)一個垃圾箱旁邊發現屍塊，地點位於文圖拉大道(Ventura Boulevard)、盧比奧大道(Rubio Avenue)附近的停車場。

部分遺骸 警疑華女之母

與女兒李梅及女婿同住的華人父母，目前也都下落不明。(LAPD警察局)
與女兒李梅及女婿同住的華人父母，目前也都下落不明。(LAPD警察局)

經過辨認，當局初步認定垃圾袋中發現的屍塊，是華裔女子李梅(Mei Li，音譯)，因隨夫姓，也叫哈斯凱爾，梅(Mei Haskell)。警方同時指出，有些遺骸很難確認究竟是誰的，警方懷疑是李梅的母親，必須再依靠DNA鑑定。警官古特雷茲(Efren Guttierez)表示，謀殺案的嫌疑人肢解屍體，就是為了拖延被害人的身分識別。

停車場錄像 發現夫涉案

發現李梅遺骸的停車場，距離她的住所Coldstream Terrace 4100號街區約五哩。警方在查看現場監控畫面後判斷，被害人的丈夫，35歲的塞繆爾．哈斯凱爾(Samuel Haskell)具有重大嫌疑。8日上午11時25分，涉嫌殘忍殺害妻子的嫌犯塞繆爾．哈斯凱爾，在卡諾加公園(Canoga Park)的Westfield Topanga購物中心被捕。警方表示，在嫌犯和被害人共同居住的房子裡，發現犯罪證據，包括一些血跡和其他尚未公開的物證，調查人員仍在尋找更多線索。

鄰居：李梅丈夫有問題

被害人與疑為兇嫌的丈夫，共同居住在位於洛市泰山納(Tarzana)的住所。(截圖...
被害人與疑為兇嫌的丈夫，共同居住在位於洛市泰山納(Tarzana)的住所。(截圖自ABC7電視畫面)

9日上午，一位不願具名的女士接受採訪時表示，她是被害人李梅的朋友，也是鄰居，曾經邀請這對夫妻參加家庭聚會，「對於她的丈夫，我很震驚， 他看起來很不對勁，很奇怪。我一直對家人說， 李梅的丈夫有問題」。

警方指出，當局仍在尋找受害者李梅的父母，他們分別是72歲的李高申(Gaoshen Li，音譯) 和64歲的王艷香(Yanxiang Wang，音譯)。老夫妻與女兒、女婿一起居住在泰山納的家中。

警方表示， 他們之所以擔心兩位老人的下落，是因為通常這時間他們都會在家，但已多次用手機聯繫，始終無人接聽。當局提供兩名華人的照片，呼籲民眾如有任何關於此案的消息，立即聯繫警方。

據悉，嫌犯塞繆爾．哈斯凱爾和死者李梅共育有三個就讀小學的男孩，現在被安置在洛縣兒童和家庭服務部照顧。塞繆爾．哈斯凱爾被指控犯有謀殺罪，目前關押在范奈斯(Van )山谷監獄(Valley Jail)，保釋金為200萬元。

兇嫌之父為巨星經紀人

另引人注意的是，塞繆爾．哈斯凱爾是山姆．哈斯凱爾(Sam Haskell)的兒子，山姆．哈斯凱爾在美國娛樂圈頗具份量，曾是好萊塢知名經紀公司奮進(WME，也稱Endeavor)公司執行副總裁，該公司曾與不少知名藝人、音樂人有經紀代理合約，包括好萊塢巨星喬治庫隆尼(George Clooney)以及梅爾吉勃遜(Mel Gibson)、丹佐華盛頓(Denzel Washington)等。目前山姆．哈斯凱爾仍是Magnolia Hill Productions公司負責人，製作多部節目。

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