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韓正：中願與美加強各層次對話 積極訊號

記者張聲肇／綜合報導
中國國家副主席韓正8日在新加坡表示，中方願與美方加強各層次溝通對話，釋出緩和訊息。(新華社)
中國國家副主席韓正8日在新加坡表示，中方願與美方加強各層次溝通對話，釋出緩和訊息。(新華社)

中國國家副主席韓正8日表示，北京已準備好改善與華府的關係，兩國高層近期的互動釋放出「積極訊號」，提高了國際社會對中美改善關係的期望。

韓正在各方高度期待可能舉行的美中高峰會前，在新加坡彭博新經濟論壇，作如上表示。

他說，「我們準備好加強與美國在各層次的溝通與對話，提升互利合作，妥善管理歧異，共同應對全球挑戰。」他說，穩定與完善的雙邊關係，是雙方人民的共同期盼。

拜登預定14日赴舊金山主持第21屆亞太經濟合作組織(APEC)年會。美國官員沒有完全確認習近平和拜登會單獨會面，只說「在籌備中」；這種高階會談，中方通常要到最後一刻才會宣布。

高峰會舉辦之前，美國財政部長葉倫邀請中國「經濟沙皇」副總理何立峰9日到華府會談兩天。

世界頭兩大經濟體之間，因為一大堆問題，關係陷入冰點，經過夏天一連串高層會談而逐漸回溫。

6月起，華府派出四位內閣閣員到北京訪問：國務卿布林肯，財政部長葉倫，氣候特使凱瑞和商務部長雷蒙多。

上月，中國外交部長王毅訪問華府，會見了布林肯和國安顧問蘇利文。拜登政府把王毅的華府行定調為美國持續努力，就諸多問題與中國保持「溝通管道暢通」大方針的一環。

習近平3日在第五屆中美姊妹市會議上，傳達「建立友誼之橋很重要」的訊息。他在賀詞中表示，1979年兩國建交以來，總共有284個兩國各級行政單位建立了姊妹關係，「姊妹省/州和姊妹市是深化友誼的重要平台。」他說，中美關係的基礎在人民，力量的來源在民間友誼。

2022年11月，他和拜登在印尼峇里島G-20峰會期間單獨會談三小時後，兩國關係因貿易戰和中國氣球事件，陷入低潮，直到今夏才回溫。

拜登把民主與極權的鬥爭，當作施政主軸之一，他和習近平下周若見面，話題離不開人權、貿易與經濟。

拜登 華府 習近平

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